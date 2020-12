Lubuscy policjanci zatrzymali pięciu handlarzy narkotyków

Policjanci zatrzymali pięciu mężczyzn z powiatu międzyrzeckiego, którzy wprowadzili do obrotu narkotyki o czarnorynkowej wartości 600 tys. zł – poinformowała w środę st. asp. Justyna Łętowska z KPP w Międzyrzeczu.

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz z międzyrzeckiej komendy zatrzymali pięć osób biorących udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Jak informuje st. asp. Łętowska funkcjonariusze przez wiele miesięcy prowadzili działania operacyjne, mające na celu zebranie informacji związanych ze sprawą handlu narkotykami na terenie powiatu międzyrzeckiego. - Konieczne było dokładne zaplanowanie sposobu zatrzymania wytypowanego pojazdu, jak i ustalenie bezpiecznego miejsca, w którym to miało nastąpić - powiedziała.

Usłyszeli zarzuty

Efektem było zatrzymanie 22 grudnia podejrzanych na jednym ze zjazdów z autostrady. Podczas przeszukania pojazdu zabezpieczono ponad kilogram środków odurzających. Na terenie posesji jednego z zatrzymanych znaleziono ponadto 60 tys. zł oraz 3 tys. euro.

Zatrzymani mężczyźni w wieku od 35 do 43 lat usłyszeli zarzuty posiadania środków odurzających, obrotu znacznymi ilościami narkotyków i działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im za to do 12 lat więzienia.

Z ustaleń kryminalnych wynika, że czarnorynkowa wartość narkotyków, które grupa wprowadziła do obrotu, to ponad 600 tys. zł. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu wszystkich aresztowano na trzy miesiące.

emi/ PAP