Członkowie Izby Reprezentantów w poniedziałek opowiedzieli się za przełamaniem weta stosunkiem 322 głosów do 87.

Odrzucenie prezydenckiego sprzeciwu wymaga większości dwóch trzecich w obu izbach Kongresu. Oznacza to, że wniosek poparli w Izbie Reprezentantów ustawodawcy rekrutujący się z obydwu partii.

Donald Trump nie chciał m.in. zmian nazw baz wojskowych

Tegoroczny projekt ustawy o wydatkach na obronność kraju przeznacza na ten cel 740 miliardów dolarów. Zapewnia m.in. podwyżki płac dla żołnierzy i realizację kluczowych programów modernizacji obrony.

Jak podkreśla amerykańskie radio publiczne (NPR), polityczne poparcie dla sił zbrojnych sprawia, że zazwyczaj z uchwaleniem ustawy o budżecie na wydatki Pentagonu nie ma problemów. Z reguły dochodzi do kompromisu.

Prezydent Trump sprzeciwiał się jednak niektórym aspektom ustawy, np. planowanym zmianom nazw baz wojskowych czczących dowódców Konfederatów. Z dezaprobatą wyrażał się też o niezgodzie Demokratów w Kongresie na zniesienie pewnych zabezpieczeń prawnych chroniących firmy technologiczne i platformy internetowe.

Zdaniem amerykańskiego przywódcy obiekty wojskowe powinny wciąż nosić nazwiska takich ludzi, jak generałowie Konfederacji Robert E. Lee i Braxton Bragg. Prezydent i wielu jego zwolenników twierdzą także, że platformy Big Tech, w tym Facebook i Twitter, są uprzedzone wobec konserwatystów.

W Senacie Demokraci chcą powtórki ze wspólnego głosowania

Przywódca republikańskiej większości w Senacie Mitch McConnell zapowiedział, że izba wyższa we wtorek będzie głosować za uchyleniem prezydenckiego weta.

Demokratyczny przewodniczący Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów, Adam Smith wzywał swoich kolegów do głosowania za odrzuceniem weta i przyjęciem ustawy.

- To niezwykle ważne, żebyśmy przyjęli ten projekt. Zrobiliśmy to raz. Zróbmy to jeszcze raz, a potem wszyscy będziemy do końca roku mogli wrócić do domów – apelował podkreślając, że Komisja Sił Zbrojnych jest najbardziej ponadpartyjną komisją w Kongresie.

Jego zdaniem, "jest wiele rzeczy, z którymi z pasją się nie zgadzamy i tak być powinno". - Ale w sprawie ustawy obronnej udaje nam się połączyć siły. Nie zawsze jest to łatwe, ale udaje nam się to zrobić. Myślę, że niezwykle ważne jest, abyśmy powiadomili kraj, że ten proces nie wygasł - uznał.