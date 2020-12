Co najwyżej 9 stopni Celsjusza pokażą termometry we wtorek. Dotkliwszy niż chłód może być jednak silny wiatr. Na terenach górskich jego porywy mogą osiągnąć 100-115 km/h. Dodatkowo w Bieszczadach widoczność utrudnia gęsta mgła. W niektórych regionach Polski mogą pojawić się opady deszczu lub śniegu.

Jak informuje IMGW, nad Europą nadal dominuje rozległy niż, którego ośrodek główny znad Belgii i Holandii przemieszcza się nad Danię. Jedynie wschód kontynentu znajduje się pod wpływem silnego wyżu znad zachodniej Rosji.

Polska jest pod wpływem wspomnianego niżu. Na północnym wschodzie zaznacza się front chłodny. Z zachodu napływa powietrze polarne morskie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 982 hPa i będzie wzrastać.

Chmury nad większością regionów Polski

We wtorek na południu kraju zachmurzenie umiarkowane, tylko w rejonach podgórskich oraz w górach duże i tam opady deszczu i śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz z opadami deszczu lub deszczu ze śniegiem. Na północnym wschodzie opady okresami o natężeniu umiarkowanym.

Temperatura maksymalna od 5 st. do 9 st. na wschodzie kraju i wschodnim wybrzeżu; na pozostałym obszarze od 2 st. do 6 st. Wiatr umiarkowany i dość silny, w górach silny i bardzo silny, porywisty, z kierunków południowych.

W rejonach podgórskich i miejscami na wschodzie porywy wiatru do 65 km/h, w Sudetach do 100 km/h oraz początkowo w Karpatach do 115 km/h. W górach wiatr powodował będzie zawieje i zamiecie śnieżne.

Niebezpiecznie w Bieszczadach

Wiatr słaby i umiarkowany, w górach dość silny, miejscami porywisty, z kierunków południowych. W Sudetach wiatr w porywach do 80 km/h i słabnący do 60 km/h, w Tatrach do 100 km/h. W górach wiatr powodował będzie zawieje i zamiecie śnieżne.

Niebezpiecznie będzie w Bieszczadach - tam, powyżej górnej granicy lasu, wiatr w porywach może osiągnąć ponad 100 km/h.

- W dolinach wiatr wieje z prędkością 20-30 km/h – powiedział ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Łukasz Derwich. Jak zaznaczył, rano termometry pokazywały cztery-pięć stopni Celsjusza.

- Pada deszcz. Dodatkowo w górnych partiach gór lokalnie mgła ogranicza widoczność do 50 metrów – mówił Derwich. Strażacy interweniowali na Podkarpaciu i Małopolsce Ostatniej doby na Podkarpaciu odnotowano ponad 30 zdarzeń związanych ze skutkami silnego wiatru. - Nasze działania polegały głównie na usuwaniu powalonych na drogi drzew – zauważył oficer operacyjny podkarpackiej straży pożarnej Piotr Flejszar. 45 interwencji podjęła także zakopiańska straż w związku z wiatrem halnym. W nocy na Gubałówce drzewo spadło na zaparkowanego tam kampera; nikomu nic się nie stało. We wtorek halny nieco osłabł; w górach zaczął intensywnie padać śnieg. Na Kasprowym Wierchu temperatura spadła do minus 6 stopni i leży tam 15 cm śniegu, a porywy wiatru osiągają prędkość do 100 km na godzinę. Zagrożenie lawinowe w Tatrach W całych Tatrach panuje śnieżna zamieć; obowiązuje tam drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. Oznacza to, że wyzwolenie lawiny jest możliwe przeważnie przy dużym obciążeniu dodatkowym, szczególnie na stromych stokach. Samoistne zejście bardzo dużych lawin jest mało prawdopodobne. Ratownicy TOPR oraz pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego apelują o niewychodzenie w góry. Tatrzański Park Narodowy informuje, że w Tatrach panują skrajnie trudne warunki do uprawiania turystyki. Spadające pod naporem wiatru gałęzie, a nawet całe drzewa stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia. Na szlakach miejscami utworzyły się śnieżne zaspy, a miejscami śnieg jest wywiany do skały. Na szlakach, w wielu miejscach leżą powalone drzewa, które są sukcesywnie usuwane. Tak jest m.in. na popularnej drodze do Morskiego Oka.

