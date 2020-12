O 7914 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Jak dodało, w ciągu ostatniej doby zmarło 307 chorych na Covid-19, w tym 252 mających choroby współistniejące. Oznacza to, że bilans wszystkich zakażeń SARS-CoV-2 wzrósł do 1 268 634, natomiast zgonów - do 27 454. Od początku epidemii w naszym kraju z infekcji wyzdrowiało 1 014 005 osób.