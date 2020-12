MZ podało najbliższe terminy dostaw szczepionek przeciw COVID-19 do szpitali

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, kiedy w najbliższych dniach szczepionki przeciw COVID-19 trafią do szpitali. Wszystkie dostawy mają zostać zrealizowane do 4 stycznia 2021 r. do południa.

Z informacji przekazanej PAP we wtorek wynika, że placówki, które złożyły zamówienia przed 27 grudnia, otrzymają dostawy 29 grudnia, a te które złożyły zamówienia do 28 grudnia włącznie, otrzymają dostawy 30 grudnia. W wyjątkowych, pojedynczych sytuacjach - jak zaznacza MZ - dostawa odbędzie się 31 grudnia, ale po potwierdzeniu gotowości odbioru przez szpital.

Wszystkie pozostałe dostawy - jak poinformowało ministerstwo - zostaną zrealizowane 4 stycznia 2021 r. do południa.

MZ wskazało, że wszystkie szpitale powinny złożyć zamówienia na przyszły tydzień (od 4 do 8 stycznia) do czwartku 31 grudnia do godziny 12. Dostawę otrzymają w poniedziałek 4 stycznia do godz. 12.

Szczepienia przeciw COVID-19

W niedzielę rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19. Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19, przed akcją szczepienia populacyjnego Polaków szczepieni są m.in. pracownicy służb medycznych w tzw. szpitalach węzłowych.

Szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk podał we wtorek, że termin zapisów na szczepienia osób z tzw. grupy zero został przedłużony do 14 stycznia

emi/ PAP