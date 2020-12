Strzelanina w centrum Groznego, zginęli dwaj policjanci

Do strzelaniny doszło na skrzyżowaniu ulicy Mira i ulicy noszącej imię rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. Mieszkańcy usłyszeli strzały i zobaczyli dwóch ludzi leżących na ziemi - relacjonuje kanał informacyjny Mash na komunikatorze Telegram. Zabitymi są funkcjonariusze patrolu policyjnego.

Agencja Interfax podała następnie, że dwaj napastnicy zbiegli, a później - że obaj zostali zabici. Z kolei agencja TASS podaje, powołując się na swoje źródła, że zastrzelony został jeden z nich.

ZOBACZ: Strzelanina we Francji. Nie żyje trzech żandarmów

Na miejscu pracują policjanci, którzy wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. Teren został odgrodzony.

An attack using knives on the police, killing a police officer and one of the attackers, and the second was wounded by police fire. pic.twitter.com/ZbiifLCSZo