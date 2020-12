Strzelanina w Berlinie. 4 osoby w szpitalu

Do strzelaniny - według "Berliner Zeitung" - doszło niedaleko siedziby partii SPD (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec), w bramie na Stresemannstraße na Kreuzbergu.

Brało w niej udział kilka osób. Cztery zostały ranne, w tym trzy ciężko. Przewieziono je do szpitala. Gazeta podała, że jednego z rannych uczestników starcia policja wyciągnęła z pobliskiego kanału Landwehr.

Gemeinsamer Einsatz mit der @polizeiberlin in der #Stresemannstraße in #Kreuzberg



Die #Rettungskräfte, darunter 3 Notärzte und 1 #Leitender_Notarzt versorgten hier 3 schwer verletzte Personen und transportieren diese zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser.#wirrettenBerlin pic.twitter.com/aYE5q2wHmS