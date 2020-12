Kiedy zaszczepi się premier? Rzecznik rządu wyjaśnia

- Pan premier zaszczepi się w pierwszym możliwym terminie dla swojej grupy - powiedział w programie "Graffiti" rzecznik rządu Piotr Müller. - Dzisiaj przyleciało do Polski około 300 tys. dawek szczepionki. Pozwoli to kontynuować szczepienia medyków i osób zatrudnionych w służbie zdrowia - dodał.

Pytany przez prowadzącego program Marcina Fijołka, czy jest to ostatni transport szczepionki w tym roku, odpowiedział, że "trudno powiedzieć".

- Jeżeli dostawca zrealizowałby wcześniej dostawy, to jesteśmy gotowi przyjąć większe liczby szczepionki, ale faktycznie jest to transport, który realizuje tegoroczne zamówienia. Reszta szczepionek ma zostać przekazana w przyszłym roku - powiedział.

"Zadowalający wynik"

Jak przekazał rzecznik rządu "cały czas rośnie liczba chętnych do zaszczepienia" wśród medyków. - Zawsze może być lepiej, zawsze będziemy dążyć do tego, żeby tych szczepień było więcej. Natomiast na tym etapie jest to wynik zadowalający - dodał.

- Liczymy, ze po nowym roku, kiedy przeminie okres świąteczny, ta liczba się zwiększy - stwierdził.

- Każda dodatkowo zaszczepiona osoba, to jest zmniejszenie ryzyka - przypomniał.

Rzecznik rządu powiedział, że przed końcem szczepień grupy zero, ruszą szczepienia grupy pierwszej. - 15 stycznia maja ruszyć zapisy do kolejnej fazy szczepień - przekazał. - Jeszcze przed zakończeniem szczepień w grupie zero, będziemy rozpoczynać szczepienia w grupie pierwszej - wyjaśnił.

Pytany jak pokonać opór części Polaków przed szczepieniami, Piotr Müller przypomniał, że rząd rozpoczął już kampanię informacyjną. - Najlepsze co można zrobić, to dawać przykład. Wczorajsze szczepienia medyków są najlepszym przykładem - powiedział. - Oprócz tego należy wyjaśniać wszelkie wątpliwości, bo wokół szczepień narastają wątpliwości, które nie są zgodne z rzeczywistością. Uruchomiliśmy specjalny serwis poświęcony szczepieniom. Zachęcam żeby tam zaglądać i czytać zamieszczone tam informacje - przypomniał.

Kiedy zaszczepi się premier?

Pytany o to, kiedy zaszczepi się premier Mateusz Morawiecki, rzecznik rządu stwierdził, że nastąpi to "w pierwszym możliwym terminie dla swojej grupy". - Są zasady, które przyjęliśmy, czyli kolejność ryzyka. To ryzyko siłą rzeczy jest większe w grupie medyków, czy wśród seniorów, dlatego taką strategię przyjęliśmy - wyjaśnił.

- Nie mam wątpliwości, że jeszcze w tym tygodniu, szczepienia otrzymają również lekarze, którzy są politykami. To będzie również dobry przykład dla Polaków - powiedział.

Według niego dobrym pomysłem jest to, aby politycy zaszczepili się wspólnie, ponad podziałami, na oczach Polaków. - Gdy chodzi o zdrowie i ludzkie życie, nie powinno być barw partyjnych. Każda inicjatywa, która niweluje te podziału w zakresie szczepień, jest dobra - stwierdził.

Rzecznik rządu został również zapytany o profity dla osób zaszczepionych. - Ten temat budzi duże wątpliwości natury systemowej i prawnej. Nie ma jeszcze rozstrzygnięć w tym zakresie. Jest duża dyskusją w Unii Europejskiej na ten temat - powiedział.

- Największą wartością szczepień jest to, że nie zachorujemy i nie zarazimy swoich bliskich - dodał.

Zakaz przemieszczania się w Sylwestra

Piotr Müller odniósł się również do zakazu przemieszczania się w Sylwestra. Zgodnie z rozporządzeniem rządu, od 31 grudnia 2020 r. od godz. 19 do 1 stycznia 2021 r. do godz. 6 na obszarze Polski przemieszczanie się będzie możliwe wyłącznie w celu wykonywania czynności służbowych lub zawodowych lub wykonywania działalności gospodarczej oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

W niedzielę premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej zapewnił, że rząd nie wprowadza w sylwestra godziny policyjnej.

Rzecznik rządu podkreślił, że w sylwestrową noc nie ma i nie było wprowadzonej godziny policyjnej. - Mamy zakaz przemieszczania się poza określonymi celami, w tym wypadku zawodowymi, czy innymi ważnymi celami (...) To nie jest godzina policyjna. Te przepisy, które aktualnie są w rozporządzeniu, one pozostaną - powiedział Müller.

Dopytywany, czy policja będzie mogła nakładać mandaty za przemieszczanie się w noc sylwestrową odpowiedział, że od wielu tygodni obowiązują przepisy dotyczące ograniczenia zgromadzeń. Jego zdaniem, jeśli ktoś przemieszcza się między godz. 19 a 6 w sylwestra to raczej w większych grupach. - I chociażby nawet z tego tytułu, bez zakazu przemieszczania się, policja będzie egzekwować tego typu sankcje - wskazał polityk.

Szczepienia w Polsce

Szczepienia na COVID-19 rozpoczęły się w niedzielę późnym popołudniem w Wojewódzkim Szpitali Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, największym szpitalu zakaźnym na Dolnym Śląsku. W niedzielę zaszczepionych zostanie tu 25 pracowników tej lecznicy.

Pierwsi szczepionkę przyjęli m.in. ordynator oddziału zakaźnego prof. Krzysztof Simon, pielęgniarka oddziałowa drugiego oddziału zakaźnego Anna Jędra oraz dyrektor szpitala Janusz Jerzak.

dk/ polsatnews.pl, Polsat News