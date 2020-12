Nie żyje 14-miesięczne dziecko. Ojciec mówi o możliwych przyczynach

Tragedia w święta w Kamieniu Pomorskim. Zmarł 14-miesięczny chłopczyk, który wraz z mamą trafił do szpitala z powodu zatrucia nieznanymi oparami. Już wiadomo, że to nie był czad. Zrozpaczony ojciec podejrzewa, że źródłem nieszczęścia był środek użyty do deratyzacji mieszkania.