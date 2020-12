IMGW ostrzega przed marznącym deszczem oraz silnym wiatrem

W województwie podkarpackim alerty pierwszego stopnia wydano dla powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, krośnieńskiego, brzozowskiego i jasielskiego. W województwie małopolskim dla powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, limanowskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, suskiego, myślenickiego i wadowickiego. W województwie województwie śląskim ostrzeżenia będą obowiązywać w powiatach: żywieckim, cieszyńskim i bielskim. Z kolei w województwie opolskim silnego wiatru można się spodziewać w powiatach: głubczyckim, prudnickim i nyskim.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w województwie opolskim obowiązują w poniedziałek do godz. 22, w województwach śląskim i małopolskim do wtorku do godz. 7, zaś w województwie podkarpackim do wtorku do godz. 12.

Na wskazanym terenie IMGW prognozuje wystąpienie silnego wiatru z kierunków południowych o średniej prędkości od 30 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Uwaga na marznący deszcz

Alerty pierwszego stopnia dotyczą marznących opadów na terenie całego województwa zachodnio-pomorskiego oraz dla północnych części województw lubuskiego i wielkopolskiego.

Ostrzeżenia obowiązują od godz. 22 w poniedziałek do godz. 4 we wtorek. Na wskazanych obszarach IMGW prognozuje miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu powodujących gołoledź. Dodatkowo w województwie zachodnio-pomorskim prognozuje się opady deszczu ze śniegiem.

emi/ PAP