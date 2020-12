"Pogodowa apokalipsa" w Rosji. Lodowy deszcz sparaliżował ruch [WIDEO]

Przez lodowy deszcz, który spadł w połowie listopada w Rosji most między Władywostokiem a Wyspą Rosyjską został zamknięty. Do tej pory pracujący na wysokościach specjaliści usunęli z niego 900 ton lodu, zostało go jednak jeszcze ok. tysiąca ton. Władze szukają pracowników do pomoc w oczyszczania mostu.

Opady deszczu lodowego - ziaren lodu o średnicy 1-3 mm, które powstają podczas gwałtownego zamarzania przechłodzonych kropel deszczu w czasie opadania - oraz silny północny wiatr sparaliżowały Władywostok i większość Kraju Nadmorskiego. Zamarznięta ziemia, setki zerwanych linii energetycznych doprowadziły do - jak podają lokalne media - "apokalipsy pogodowej". Chociaż lodowy deszcz spadł w połowie listopada, to jego skutki mieszkańcy będą odczuwali jeszcze przez kilkanaście kolejnych dni.





Paraliż ruchu

Co najmniej przez 10 dni mieszkańcy Wyspy Rosyjskiej muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w podróżach do sąsiadującego Władywostoku. Jedyne połączenie z miastem, czyli most został zamknięty z powodu lodowego deszczu, który w zeszłym tygodniu nawiedził Kraj Nadmorski.

Ogłoszono tam stan wyjątkowy, kiedy pod ciężarem lodu runęło dziesiątki słupów do przesyłu prądu oraz zerwały się tysiące kabli. Bez energii elektrycznej i ogrzewania pozostawało przez tydzień ponad 100 tys. osób.

Deszcz spowodował również poważne utrudnienia w ruchu, bo lód osadził się m.in. na linach podtrzymujących konstrukcję mostu. Teraz trwa usuwanie warstw zmarzliny. Na wysokości pracuje przy tym ponad 20 specjalistów. Dla wielu to nieodpłatna praca. Do tej pory z mostu usunięto 900 ton lodu, ale pozostało go jeszcze ok. tysiąca ton. Zdjęcia z prac robią wrażenie.

WIDEO: Usuwanie lodu z Mostu Rosyjskiego

Apel o pomoc

Władze Kraju Nadmorskiego zwróciły się o dodatkową pomoc do wspinaczy z innych części Rosji, by przyspieszyć otwarcie mostu. Obecnie jeden stary prom, który mieści 20 samochodów, przewozi ludzi na Wyspę Rosyjską i z powrotem.

Po obu stronach stoją ogromne kolejki, bo z wyspy do miasta dojeżdżają m.in. studenci oraz zatrudnienie we Władywostoku. Co najmniej 10 tys. osób w mieście nadal nie ma prądu.

