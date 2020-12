"Aktualizacja informacji na temat sytuacji ciężarówek w Kent: Przeprowadzono ponad 10 000 testów na koronawirusa. Tylko 24 pozytywnych (0,24%). Ogromne podziękowania za niestrudzone wysiłki naszych żołnierzy, policji, cywilnych diagnostów, planistów władz lokalnych oraz pracowników portowych i promowych za rezygnację ze świąt Bożego Narodzenia, aby zabrać ludzi do domu" - napisał Shapps na Twitterze.

ZOBACZ: Ponad 700 ciężarówek opuściło Dover. W testowaniu pomagają Polacy. Obcokrajowcy zaskoczeni

Update on Kent lorry situation: Over 10,000 #Coronavirus tests now carried out. Just 24 positive (0.24%).



A huge thank you for the tireless efforts of our troops, police, civilian testers, council planners & port & ferry workers for giving up their Xmas to get people home.