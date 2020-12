Transporty szczepionek w krajach UE. W asyście policji

Pierwsze osoby zostaną zaszczepione w dwóch ośrodkach spokojnej starości: w Sevran w departamencie Sekwana-Saint-Denis oraz w Dijon w Burgundii.

Pierwszy etap szczepień obejmie najpierw grupy najwyższego ryzyka, czyli personel medyczny i osoby starsze bądź obciążone poważnymi chorobami. HAS dopuścił preparat Pfizera i BioNTech do użytku "dla osób powyżej 16 roku życia".

10 tys. dawek na Węgrzech

Również na Węgry w sobotę ma dotrzeć pierwsza partia szczepionek. Dostawa obejmuje 10 tys. dawek. Szczepienia mają się rozpocząć w niedzielę.

W środę premier Węgier Wiktor Orban zapowiedział, że jako pierwsi zaszczepieni zostaną lekarze, pielęgniarki oraz inni przedstawiciele personelu medycznego. Kolejnym etapem będą szerokie szczepienia.

Orban mówił również, że decyzja o tym, jakie szczepionki zostaną użyte będzie zależeć od procesu dopuszczenia szczepionki przez Unię Europejską i władze Węgier. Jak dodał, Węgry prowadzą rozmowy na temat szczepionek z USA, Europą, Rosją, Chinami i Izraelem, w tym tych preparatów, które nie zostały jeszcze certyfikowane.

Wcześniej Komisja Europejska uprzedziła Węgry, że w krajach członkowskich UE mogą być stosowane wyłącznie szczepionki, które przeszły certyfikację unijną.

Szczepienia na Węgrzech mają być dobrowolne i bezpłatne. Węgry przygotują dla swoich obywateli elektroniczny system potwierdzania szczepień.

Władze Węgier prowadzą rejestrację online dla chętnych, którzy chcą się zaszczepić, by móc oszacować, ile szczepionek będzie potrzebnych.

We wtorek informowano, że zgłosiło się ponad 300 tys. osób.

Pierwsza faza szczepień dla władzy i opozycji

Pierwsza partia blisko 10 tys. szczepionek przeciwko Covid-19 dotarła do Grecji - poinformowała późnym wieczorem w piątek agencja AP. "Ciężarówka ze szczepionką przekroczyła granicę z Bułgarią w eskorcie sześciu samochodów policyjnych" - podała agencja.

W niedzielę szczepienia rozpoczną się w pięciu szpitalach w Atenach, a jako pierwsi zostaną im poddani pracownicy służby zdrowia oraz mieszkańcy domów opieki.

W pierwszej fazie zaszczepieni zostaną również przedstawiciele rządu oraz opozycji. 30 grudnia do Grecji ma dotrzeć kolejna partia - ponad 80 tys. szczepionek. Do szerokich szczepień kraj zamierza przystąpić w pierwszej dekadzie stycznia. Według udostępnionego przez władze grafiku szczepień Grecja ma otrzymać do marca ok. 1,26 mln szczepionek Pfizer/BioNTech.

Ciężarówki dojechały do Rzymu