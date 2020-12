Brytyjczycy rezygnują z programu Erasmus. "Ciężka decyzja"

Jak przyznał cytowany przez BBC premier Boris Johnson, decyzja o opuszczeniu Erasmusa była "ciężka". Zaznaczył jednocześnie, że dzięki nowemu programowi studenci "otrzymają możliwość nauki nie tylko w europejskich uniwersytetach, ale w najlepszych uczelniach na świecie".





Decyzja o rezygnacji z Erasmusa to pokłosie brexitu. Obecnie trwa okres przejściowy po brexicie, który upłynie 31 grudnia. Formalnie Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej 31 stycznia tego roku.

Unia Europejska krytykuje decyzję Wielkiej Brytanii

Michel Barnier, unijny negocjator umowy wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty Europejskiej, przyznał, że żałuje tej decyzji.

- Rząd brytyjski podjął decyzję o zaprzestaniu udziału w programie wymiany studenckiej Erasmus. Poziom ambicji, dotyczący swobodnego przepływu obywateli, nie jest na tym samym poziomie, co nasze historyczne więzi - skomentował.

