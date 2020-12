"Wspólnota, w której nikt nie jest zapomniany". Życzenia pary prezydenckiej

Andrzej Duda podkreślał w nagraniu "aby wzajemna, okazywana sobie życzliwość, pomogła nam pokonać koronawirusa".

Poniżej całe wystąpienie pary prezydenckiej:

"Szanowni Państw, drodzy Rodacy!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia oraz szczęścia w Państwa domach. Niech będzie to czas odpoczynku - spokojnego, bezpiecznego, wśród najbliższych. Niech towarzyszy nam wszystkim radość z tego dobra, które otrzymujemy i z tego, którym dzielimy się z innymi.

Przede wszystkim życzymy Państwu, aby jak najszybciej zakończyły się trudy, obawy i ograniczenia związane z pandemią. Abyśmy w te Święta zapomnieli, choć na chwilę o wszystkich troskach. aby wzajemna, okazywana sobie życzliwość, pomogła nam pokonać koronawirusa. Niech to zwycięstwo sprawi, abyśmy jeszcze bardziej niż dotąd docenili i pielęgnowali to, co nas łączy.

Szczególnie w te świąteczne dni myślimy o sobie jako o wspólnocie, w której nikt nie jest zapomniany. Pamiętajmy o tych Rodakach, którzy potrzebują naszego wsparcia oraz o tych, którzy są dzisiaj bardzo daleko. Gorąco pozdrawiamy Polaków na obczyźnie. Życzymy Państwu, aby nasze świąteczne tradycje uczyniły Polskę jeszcze bliższą Państwa sercom. Niech śpiewane w Państwa domach piękne rodzime kolędy zaświadczą o bogactwie polskiej kultury.

Drodzy Państwo, życzymy, aby zbliżający się rok 2021 był dla wszystkich Państwa pomyślny. Ufamy mocno, że będzie lepszy od starego, że razem sprostamy wszystkim wyzwaniom.

Boże Narodzenie to święto spełnionej nadziei. Pamiątka narodzin Dzieciątka, które było od proroków ogłoszone, od narodów upragnione. To oczekiwana przez cały rok pora wytchnienia od codziennych obowiązków, czas radości z gwiazdkowych podarunków oraz wdzięczności za to, co udało się osiągnąć przez mijające dwanaście miesięcy. Niech ta nadzieja i dobre myśli nie opuszczają Państwa, zarówno teraz, jak i przez cały Nowy Rok! Spokojnych Świąt!".

