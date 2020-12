Chyba nasze życzenia zostały wysłuchane, bo jest spora szansa, że w pierwszy dzień Bożego Narodzenia zacznie prószyć śnieg, a 26 grudnia krajobrazy całkiem się zabielą. Niestety, na śnieżną Wigilię nie mamy już co liczyć. Sprawdźmy szczegółową prognozę na Święta.

Od kilkunastu lat we wszystkich regionach kraju jednocześnie nie mieliśmy mroźnej i śnieżnej aury w Wigilię. W tym roku będzie podobnie. Jednak Boże Narodzenie przyniesie nam odmianę aury.

Wigilia pod znakiem deszczu

Wigilia, podobnie jak w poprzednich latach, prawdziwej zimy nam nie przyniesie. W całym kraju spodziewamy się opadów deszczu, które w regionach północnych i południowych mogą być dość obfite. Śnieg będzie prószyć jedynie wysoko w górach.

Temperatura niczym nie będzie przypominać grudnia. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia od 4 stopni na Pomorzu Gdańskim i Suwalszczyźnie do 11 stopni na Dolnym Śląsku. Zachodni i południowo-zachodni wiatr będzie chwilami się wzmagać.

Pogoda w Wigilię, 24 grudnia

Pierwszy dzień Świąt minie pod znakiem ochłodzenia. Na coraz większym obszarze kraju deszcz wraz ze spadkiem temperatury będzie przechodzić w deszcz ze śniegiem, a na wschodzie i południu w sam śnieg.

Temperatura przeważnie będzie oscylować maksymalnie od 1 do 5 stopni. Trzeba się liczyć z porywistym wiatrem wiejącym z północny i północnego zachodu, potęgującym przeszywające zimno.

twojapogoda.pl Pogoda w I dzień Bożego Narodzenia, 25 grudnia

Zima przyjdzie na świętego Szczepana

W drugi dzień Świąt za oknami zobaczymy iście zimową scenerię, zwłaszcza na południu, wschodzie i w centrum kraju. Na pozostałym obszarze też poprószy, ale słabiej i nie wszędzie biały puch się zdoła utrzymać.

Jest jednak spora szansa, że ulepimy bałwana, choćby małego.

twojapogoda.pl Pogoda na II dzień Bożego Narodzenia, 26 grudnia

Temperatura będzie przez cały dzień balansować w pobliżu zera, co sprawi, że śnieg utrzyma się dłużej niż przez chwilę. Najwięcej spadnie go w górach, a to oznacza, że amatorzy spędzania Świąt na stokach mogą liczyć na udane szusowanie.

Łukasz Mielczarek/wka/ twojapogoda.pl, polsatnews.pl