Wolontariusze z podarunkami dla Powstańców. Pomagał Tomasz Komenda

- Może tutaj nie ma dwunastu potraw, ale wiemy bardzo dobrze, że pojawi się uśmiech na twarzach tych ludzi i to będzie dla nas chyba najważniejsze - mówił Tomasz Komenda, który - wraz z Fundacją Braci Collins i Domem Wsparcia dla Powstańców Warszawskich - przekazywał Powstańcom świąteczne paczki.

Uśmiechy i wdzięczność

Wśród obdarowanych nie brakowało uśmiechów i wdzięczności. - Jak to się mówi, człowiek się uśmiecha, to inaczej się z ludźmi rozmawia - podkreśliła jedna z kobiet odwiedzona przez wolontariuszy. W szerzeniu pomocy nie przeszkodziły im maseczki i obwiązujący nakaz zachowania dystansu społecznego.

- Wszyscy pomagamy, więc możemy być z siebie dumni jako Polacy, jako naród - uważa Rafał Collins, jeden z założycieli Fundacji Braci Collins. - Patrzy na nas, my w tych maseczkach, ale widzi, że jesteśmy jeszcze młode chłopaki i się cieszy. Cieszy się, że tacy ludzie pamiętają - opowiada o reakcjach bohaterów, którzy otrzymali świąteczne podarunki.

Wsparcie nie ogranicza się jedynie do paczek. Bezcennymi mogą okazać się także zwykła rozmowa i ludzki kontakt, którego w dobie pandemii brakuje. - To taka podwójna radość dla nas, żeby móc dawać i odwiedzać Powstańców z czymś tak niecodziennym, to niezwykłe przeżycie - powiedział Prezes Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich Janusz Owsiany.

- Bardzo dziękujemy i życzymy wszystkiego najlepszego - mówił jeden z Powstańców do wolontariuszy, choć ci sądzą, że - tak naprawdę - to oni powinni dziękować.

"Senior w Koronie" i wigilia dla samotnych

Pomoc świąteczna trafi też do potrzebujących dzięki wolontariuszom fundacji "Senior w Koronie". - Cateringi świąteczne i paczki otrzyma około 150 podopiecznych. Tych osób wciąż przybywa. Staramy się dotrzeć do największej liczby potrzebujących - powiedziała Magdalena Gilarska pracująca w fundacji.

Także w Katowicach trwają przygotowania do śląsko-zagłębiowskiej Wigilii dla Samotnych. - Ugotowaliśmy prawie 20 tysięcy takich wigilijnych porcji, które właśnie rozjeżdżają się po całej Polsce. A tu, w Spodku, jest nasze serce śląsko-zagłębiowskie. Tutaj przygotowujemy już prezenty dla mieszkańców naszej metropolii - opowiadał Mikołaj Rykowski z fundacji "Wolne Miejsce".

