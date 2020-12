Ograniczenia wprowadzono przed samymi świętami, aby - jak przekazała sieć - ułatwić wszystkim klientom dotarcie do nich. Limity dotyczą papieru toaletowego, jajek, ryżu i mydła. W przypadku tego pierwszego klient może kupić jedną paczkę, za to jajek, ryżu i mydła jedynie trzy opakowania.





Według "Daily Mirror" ograniczenia wprowadzone na Wyspach przez handlowego giganta są efektem niepewności związanej z wyjściem kraju z Unii Europejskiej oraz wprowadzenia ograniczeń na granicy z Wielką Brytanią z powodu wykrycia nowej mutacji koronawirusa.

Waitrose empty grocery shelves. Let’s go #tier4lockdown #tier4 ! Let’s go #Brexit #BrexitShambles ! Let’s go UK! 🙌🏼🇬🇧🦠 pic.twitter.com/ykJUjBNx70