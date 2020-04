Powstaniec warszawski skończył sto lat. "Listy z życzeniami zasypały dom"

Henryk Filipski skończył w czwartek sto lat. Świętował w swoim ogrodzie w podwarszawskim Nadarzynie. Było hucznie, wzruszająco, ale jednak kameralnie.



- Nie wyobrażałem sobie, że dożyję takiego czasu - mówił Annie Hałas-Michalskiej.

Gdyby nie koronawirus, zjechałaby cała jego rodzina. Dwa tygodnie temu córka powiedziała Filipskiemu, że nie można zorganizować przyjęcia.



- Był bardzo nieszczęśliwy, zaczął płakać. Weszłam więc na Facebooka i napisałam apel - mówiła Grażyna Aniołek.

Przyszło ponad tysiąc kartek



Kobieta poprosiła o wysłanie kartek z życzeniami, by tata poczuł się lepiej, by czuł, że to jego dzień. Liczba listów przeszła jego oczekiwania.



- Dziadek dostał ponad tysiąc kartek. Większość z Polski, ale są też z zagranicy: Niemiec, Szwecji, Anglii - opowiadał Marcin Aniołek, wnuk powstańca.

ZOBACZ: Weteran zebrał miliony na służbę zdrowia. Dziś jego setne urodziny



Życzenia wpisywano też do wyłożonej w ogrodzie księgi.



- Życzą przeważnie 100 lat. To znaczy, że żywot kończy mi się dzisiaj o północy - żartował Filipski.

WIDEO: Powstaniec warszawski świętował setne urodziny

Mianowany na podpułkownika



Henryk Filipski w czasie powstania warszawskiego był ciężko ranny w głowę, przeszedł trepanację czaszki, potem trafił do obozu w Niemczech. Świętowanie setnych urodzin rozpoczął w środę - został mianowany na podpułkownika.



W czwartek przy bramie ustawiono wartę, która pilnowała odpowiedniej liczby gości. Na stoliku nie zabrakło rękawiczek i płynów do dezynfekcji. Hałas-Michalska zapytała pana Henryka, czego życzy i sobie i nam.

- Żeby tego wirusa cholernego nie było - odpowiedział powstaniec.

WIDEO - "Zrywał tablicę rejestracyjną, był oszołomiony". Kierowca mustanga potrącił babcię i bliźnięta Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/bas/ "Wydarzenia", polsatnews.pl