W USA otworzą kościół tylko dla białych ludzi

Kiedy drzwi tego kościoła się otworzą, do środka będą wpuszczani tylko biali ludzie. Na taki pomysł wpadło Zgromadzenie Ludowe Asatru w Murdock w stanie Minnesota (USA,) po otrzymaniu warunkowego pozwolenia na otwarcie kościoła. Sprzeciw wyrażają mieszkańcy miejscowości.

Murdock, miejscowość licząca mniej niż 300 mieszkańców, wydało w środę warunkowe pozwolenie zezwalające na użytkowanie budynku kościelnego zakupionego przez Zgromadzenie Ludowe Asatru. Do ich kościoła mają mieć wstęp tylko biali ludzie.

"Miasto potępia rasizm"

Władze miasta wyjaśniły, że do wydania zezwolenia na użytkowanie budynku obligowało ich prawo. - My, jako władze miasta Murdock, chcemy, aby było wiadomo, że potępiamy rasizm we wszystkich jego formach: świadomy, nieświadomy, w każdym miejscu, w dowolnym czasie, teraz i w przyszłości - zapewniał burmistrz Craig Kavanagh.

Mieszkańcy miasteczka sprzeciwiają się jednak tej decyzji. Pod internetową petycją zebrali ok. 50 tys. podpisów, by nie powstał u nich kościół "tylko dla białych".

- Myślę, że myśleli, iż mogą być "poza radarem" w takim małym miasteczku, jak to, ale chcielibyśmy wywierać na nich presję - powiedział Peter Kennedy, wieloletni mieszkaniec Murdocka. - Rasizm nie jest tu mile widziany - dodał w rozmowie ze stacją NBC News.

Mieszkańcy miasteczka deklarują, że wspierają rosnącą w regionie populację Latynosów. Zgromadzenie nazywają "białą grupą separatystów", ale członkowie Kościoła temu zaprzeczają.

"Wspieramy silne, zdrowe relacje w białej rodzinie"

Zgromadzenie w oświadczeniu cytowanym przez CNN informuje, że "w Asatru wspieramy silne, zdrowe relacje w białej rodzinie. Chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na matki i ojców białych dzieci. Uważamy, że do tych działań i zachowań wspierających białą rodzinę powinno się zachęcać i odradzać te, które dla białej rodziny są destrukcyjne".

Zgromadzenie Ludowe Asatru to "religia, przez którą etniczny lud europejski tradycyjnie odnosił się do Boga i otaczającego ich świata". Na ich stronie internetowej można znaleźć informację, że jest to część "wielkiej religijności aryjskiej".

