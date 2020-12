Trump zawetował projekty ustawy o wydatkach Pentagonu

Trump napisał w informacji dla Kongresu, że wetuje ustawę o budżecie Pentagonu ponieważ: "nie zawiera środków istotnych dla narodowego bezpieczeństwa, zawiera klauzule, które nie respektują naszych weteranów i historii naszej armii, i jest sprzeczna z wysiłkami mojej administracji, by stawiać Amerykę na pierwszym miejscu w naszych działaniach dotyczących bezpieczeństwa narodowego i polityki zagranicznej".

BREAKING: President Trump has vetoed annual defense policy bill, potentially setting up first override vote of his presidency. The bill affirms 3% pay raises for U.S. troops and authorizes more than $740 billion in military programs and construction.https://t.co/SGbPRX6RA7