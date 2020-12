Politycy PO nagrali kolędy

WIDEO: Kolędowanie polityków Platformy Obywatelskiej

"Po raz pierwszy ktoś odmawia nam prawa do śpiewania kolęd"

"Wczoraj wrzeszczeli **********, "aborcja jest ok", patrzyli jak profanowane są kościoły i pomniki, jak zakłócane są msze święte. Dziś zaśpiewali kolędę. Schizofrenia" - napisał na Twitterze Maciej Wąsik, wiceszef MSWiA.

Z kolei senator Jan Maria Jackowski przypomniał, że politycy PO brali udział w manifestacjach ulicznych, w których padały wulgaryzmy, gdzie miały miejsce akty profanacji świątyń. - To w moim przekonaniu jest próba działania na zasadzie: I diabłu ogarek, i Panu Bogu świeczkę. To znaczy próba wykorzystania świąt i odwiecznej polskiej tradycji śpiewania kolęd do ocieplenia swojego politycznego wizerunku - powiedział.

- Po raz pierwszy ktoś odmawia nam prawa do śpiewania kolęd. Mam nadzieję, że służby podległe rządowi nie będą sprawdzać, czy w domach opozycjonistów śpiewa się kolędy czy nie i nie będą z tego powodu nakładane żadne kary - powiedział rzecznik PO Jan Grabiec.

Jak dodał, tradycja polskich kolęd i ducha świąt nie powinna być zawłaszczana przez żadną partię.

WIDEO: Politycy PO skrytykowani za śpiewanie kolęd