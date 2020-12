Abp Ryś: stworzyliśmy sobie kulturę, że ważne jest to co tu i teraz

- Wszyscy mówią, że święta będą trudniejsze, ja wtedy staram odpowiadać się, że kiedy czytamy Ewangelię to odkrywamy, że pan Jezus przyszedł do tego co trudne. Nie urodził się w łatwych okolicznościach - Izraela był w niewoli rzymskiej, Jezus urodził się w grocie, która była stajnią, po narodzinach musiał przyjąć los uchodźcy. Przyjście na świat Syna Bożego nie było niczym łatwym - tłumaczył abp Grzegorz Ryś.

- Jeśli nam jest w tym roku trudniej, to chyba możemy mieć pełną nadzieję, że Jezus w te trudne sytuacje chętnie wchodzi i to jest jego wybór - mówił, nawiązując przy tym do listu papieża Franciszka, który napisał, że należy zamieniać wyzwania w szanse.

Jak mówił, "stworzyliśmy sobie kulturę, że ważne jest to co tu i teraz". - Papież nazywa to kulturą tymczasowości - tłumaczył abp Ryś.

Obostrzenia dla kościołów

- Nie jestem specjalistą z sanepidu ani lekarzem, ale z tego co wiem, to bezpieczny kontakt pomiędzy osobami to dwa metry. Dystans ustanowiony dla kościołów to jest 15 metrów kwadratowych, więc myślę, że to jest więcej niż bezpieczne. W tych ograniczeniach nie wszyscy wierni się zmieszczą, dlatego biskupi wydali dyspensy, wszyscy popieramy i jesteśmy wdzięczni za transmisje, jakie są proponowane - przyznał.

