Z impetem wjechał na przejście. Pieszą odrzuciło na kilkadziesiąt metrów [WIDEO]

Do zdarzenia doszło na ul. Sienkiewicza w Zielonej Górze, w piątkowy wieczór. Wypadek nagrała kamera miejskiego monitoringu.

"W 47-letnią kobietę, która znajdowała się już na środku drogi, z impetem wjeżdża kierujący audi. 41-latek z taką siłą uderza w pieszą, że ta została odrzucona o kilkadziesiąt metrów. Chwilę po tym fatalnie wyglądającym potrąceniu na pomoc kobiecie ruszają świadkowie. Jednym z nich był ratownik medyczny, który znajdował się w okolicy. Do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego udzielił pokrzywdzonej niezbędnej pomocy medycznej" - tak zdarzenie opisuje rzecznik prasowy lubuskiej policji podinsp. Marcin Maludy.

Kobieta w ciężkim stanie m.in. ze złamaniami nóg i poważnym urazem głowy została przetransportowana do zielonogórskiej placówki zdrowia.



WIDEO: policja opublikowała nagranie z monitoringu

Kierowca w chwili zdarzenia drogowego był trzeźwy. Policjanci zabrali mu prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny. Sprawą zajmuje się wydział-dochodzeniowo śledczy, jest nadzorowana przez Prokuraturę Rejonową.

Apel policji

"Ten materiał dobitnie pokazuje to, o co w codziennych przekazach walczą policjanci. Już nie tylko bezpośrednio biorący udział w działaniach kontrolo-pomiarowych, ale także ci, którzy bezustannie apelują w akcjach profilaktycznych o zachowanie ostrożności" - piszą funkcjonariusze, którzy apelują do kierowców o dostosowanie prędkości do warunków.

Policjanci dodają, że piesi muszą zdawać sobie sprawę, że "że nie zawsze są widoczni nawet w miejscach, w których powinni mieć zapewnione bezpieczeństwo". Sugerują wyposażenie się w elementy odblaskowe "nie tylko w terenie zabudowanym".

"Odpowiedzialny kierowca to taki, który posiada zdolności do przewidywania sytuacji na drodze" - podsumowują

