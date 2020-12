Ministerstwo finansów: deficyt budżetu w 2020 r. nie przekroczy 100 mld zł

- Recesja w Polsce będzie należała do najpłytszych w Europie. To skutek działań antykryzysowych i bardzo dobry punkt wyjścia na najbliższe lata, ale oczywiście sytuacja u partnerów handlowych Polski jest zagrożeniem dla naszej gospodarki - ocenia minister finansów Tadeusz Kościński. Według prognoz MF deficyt budżetu państwa na koniec roku wyniesie poniżej 100 mld zł wobec planowanych 109,3 mld zł.

- Mamy niskie bezrobocie, które ledwie drgnęło; polska gospodarka wykazała elastyczność i udało się zwiększyć eksport. Względnie suchą nogą przejdziemy przez recesję, ale sytuacja u naszych partnerów handlowych jest zagrożeniem dla naszej gospodarki - stwierdził Kościński podczas wtorkowego spotkania z dziennikarzami.



- Finanse publiczne Polski nie są zagrożone - podkreślił.

Według prognoz Komisji Europejskiej polski PKB skurczy się w tym roku o 3,6 proc. Mniejszy spadek zanotują tylko Litwa, Irlandia i Szwecja.

Wiceminister finansów Sebastian Skuza dodał, że "z dużą dozą prawdopodobieństwa deficyt (w 2020 r. - red.) będzie poniżej 100 mld zł".



Po listopadzie 2020 r. deficyt budżetu państwa wyniósł 13,2 mld zł wobec 109,3 mld zł zaplanowanych w ustawie budżetowej. Jak podkreślali przedstawiciele MF "wzrost deficytu po grudniu będzie wynikiem kalendarza i zaplanowanych płatności".

"Gospodarka jest w dobrym stanie"

Po 11 miesiącach bieżącego roku na rachunkach budżetowych było 113 mld zł, a dług publiczny wynosił 1,09 bln zł.

- Wzrost długu związany z działaniami antykryzysowymi w Polsce jest zbliżony do średniej europejskiej - ocenił Skuza.



Kościński podkreślił, że wprawdzie wpływy z PIT po jedenastu miesiącach są o 4 proc. niższe niż w tym samym okresie 2019 r., ale "na początku sierpnia 2019 r. został wdrożony zerowy PIT dla młodych, a następnie weszła w życie obniżka z 18 do 17 proc." (co zmniejszyło wpływy - red.).

- Z PIT-u w listopadzie do budżetu wpłynęło 5,8 mld zł. To wzrost o 6,4 proc. rok do roku, więc gospodarka jest w dobrym stanie, ominęliśmy większy spadek PIT w tym roku. Także wpływy z CIT pokazują, że przedsiębiorcy radzą sobie dobrze - wskazał minister finansów.

💬Recesja w 🇵🇱 wg prognoz #KE będzie jedną z najpłytszych w #UE. Średnia dla całej UE to 7,4%, ponad 2 razy więcej niż w #PL (3,6%). Dzięki dużo płytszej recesji, co zawdzięczamy naszym działaniom antykryzysowym, będziemy mieć dobry punkt wyjścia na kolejne lata -min. #Kościński. pic.twitter.com/yrfaeVy7Rn — Ministerstwo Finansów (@MF_GOV_PL) December 22, 2020

- Mam też od stycznia do listopada o 1,1 proc. więcej z VAT w ujęciu rok do roku, co pokazuje że polska gospodarka nieźle sobie radziła - dodał.

- Wyniki podatkowe są lepsze niż sądziliśmy jeszcze w wakacje przygotowując nowelizację budżetu. Punktowe ograniczenia związane z gospodarką jeszcze potrwają, ale mamy nadzieję, że w drugim kwartale 2021 r. powoli zaczniemy zapominać o epidemii - podkreśla Piotr Patkowski, wiceminister finansów.

