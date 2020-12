Miał ogromnego guza blisko serca. Badania prenatalne uratowały mu życie

Lepszego prezentu na święta rodzice małego Marcela nie mogli sobie wymarzyć. Po ciężkiej operacji chłopczyk jest już w domu.



- Operacja polegała na usunięciu olbrzymiego guza wielkości serca u noworodka, który ważył trzy kilogramy - wyjaśnia dr. n. med. Marek Kopala, kierownik Kliniki Kardiochirurgii ICZMP w Łodzi.

Diagnoza podczas ciąży

Mama Marcela diagnozę usłyszała w ósmym miesiącu ciąży. Guza w klatce piersiowej dziecka wykryto podczas badania USG. - Zrobiono mi badanie, rezonans - niby śluzak, może potworniak, ale do dalszej diagnozy musiałam po prostu urodzić - wspomina Monika, mama Marcela.

Marcel urodził się w Bydgoszczy. Z każdą chwilą jego stan się pogarszał. Najpierw trafił na intensywną terapię, potem do szpitala w Toruniu, ale to w Łodzi go zoperowano.

WIDEO: badania prenatalne uratowały życie noworodka

- Był to guz o charakterze potworniaka. Sprawa była o tyle trudna, że ten guz znajdował się bardzo blisko serca. Mógł powodować zaburzenia pracy serduszka - opisuje Katarzyna Fortecka-Piestrzeniewicz z Kliniki Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków ICZMP w Łodzi.

Szczęśliwy finał

9 grudnia chłopczyk trafił na salę operacyjną. Lekarze rozważali każdy scenariusz. W gotowości było nawet urządzenie ECMO, które w razie potrzeby miało oddychać za Marcela i pompować krew. Na szczęście okazało się zbędne, bo operacja przeprowadzona przez kardiochirurga Marka Kopalę miała szczęśliwy finał.

ZOBACZ: Najstarszy noworodek świata. Dziewczynka pobiła rekord siostry

Kluczowa okazała się diagnostyka prenatalna. Po operacji chłopiec trafił pod opiekę neonatologów. Marcel oddycha już samodzielnie, cały i zdrowy został wypisany do domu.

- Ja kardiochirurga złapałam za ręce i mu powiedziałam, że niech go Bóg błogosławi, bo oni naprawdę kawał dobrej roboty robią i uratowali mojemu dziecku życie - przyznaje Monika, mama Marcela.

Dzięki lekarzom swoje pierwsze święta Marcel spędzi w domu z rodziną.

laf/prz/ Polsat News