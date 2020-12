Najstarszy noworodek świata. Dziewczynka pobiła rekord siostry

Zarodek, z którego urodziła się Molly został zamrożony w październiku w 1992 r. Był przechowywany przez 27 lat, aż w lutym tego roku Tina i Ben Gibsonowie postanowili ponownie zostać rodzicami. Para zdecydowała się na metodę in vitro, wykorzystując wcześniej adoptowany zarodek z Narodowego Centrum Dawców Zarodków (National Embryo Donation Center) w Knoxville w Tennessee.

- Jesteśmy w niebie. Wciąż nie mogę w to uwierzyć - mówiła 29-letnia pani Gibson po urodzeniu córeczki.

Molly Gibson is just over a month old, but could've been born at any point in the last 27 years.



Her birth is believed to have set a new record — one previously held by her older sister — for the longest-frozen embryo known to have resulted in a birth. https://t.co/4ombJUualb