Korek na granicy z Ukrainą. Kierowcy czekają 20 godzin

Kolejki powstały po obu stronach granicy na przejściu w Dorohusku. Kilkunastometrowy korek tworzą przede wszystkim samochody ciężarowe.

Zdążyć przed końcem

Prawdopodobnie związane jest to z tym, że wiele firm transportowo-spedycyjnych chce zakończyć rok podatkowy i zorganizować przewóz do końca grudnia. To sprawia, że tiry kumulują się na przejściach granicznych.

WIDEO: korek na granicy z Ukrainą

W Dorohusku na granicy z Ukrainą kierowcy czekają nawet 20 godzin, korek ma długość około 10 km.

laf/prz/ Polsat News