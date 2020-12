Tylko do 31 grudnia można składać wnioski o zwrot za odwołane z powodu epidemii wycieczki - przypomina Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jak podało UFG, do tej pory wypłaty z Turystycznego Funduszu Zwrotów przekroczyły 100 mln zł.

Według danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, wciąż nie wszyscy uprawnieni podróżni i organizatorzy złożyli wnioski o zwrot pieniędzy z Turystycznego Funduszu Zwrotów.

Marek Niechciał z zarządu UFG przypomina, że zgodnie z ustawą, wnioski o zwrot środków można składać do 31 grudnia tego roku.

- Dotyczy to wyłącznie nowych wniosków. Wnioski, które zostały już złożone, będą rozpatrywane i wyjaśniane również po 31 grudnia 2020. Po tym dniu będzie również istniała możliwość korekty wniosku złożonego do dnia 31 grudnia - zaznaczył.

"Środków wystarczy dla wszystkich zainteresowanych"

Wskazał, że zgodnie z najnowszymi danymi Funduszu, łączna kwota do zwrotu wynikająca z połączonych wniosków podróżnych i organizatorów turystyki wynosi nie więcej niż ok. 260 mln zł wobec 300 mln zł pierwotnie przeznaczonych na wypłaty.

- Oznacza to, że środków wystarczy dla wszystkich zainteresowanych - stwierdził.

Z danych Funduszu wynika, że wnioski o zwrot środków na rzecz swoich klientów złożyło już ponad 270 firm – organizatorów turystyki. Wyliczyli oni, że na konta ponad 85 tysięcy podróżnych, którzy zawarli umowę o imprezę turystyczną, powinno trafić 258 mln zł. Z kolei podróżni złożyli niemal 94 tys. wniosków.

Jak zaznaczył Niechciał podróżni w ramach korekty danych, często składają ponowne wnioski powodując, że sumaryczna wartość roszczeń osiągnęła już ponad 300 mln zł.

Dodał, że w sytuacji, gdy wnioski podróżnych i przedsiębiorstw są spójne, UFG potrafi w ciągu jednego dnia wypłacić blisko 15 mln zł tytułem zwrotów środków za imprezy turystyczne odwołane z powodu pandemii.

- Do tej pory na konta podróżnych, którzy złożyli wnioski do UFG, wpłynęło już ponad 100 mln zł - poinformował.

Działają infolinie dla podróżnych i organizatorów wycieczek

Według Niechciała, wypłaty dokonywane są codziennie i zgodnie z planem, do końca roku wyniosą nie mniej niż 120 mln zł. Jak zaznaczył, w najbliższych dniach szybkość wypłat będzie w znacznej mierze zależała od działań przedsiębiorstw turystycznych.

- Otrzymały one w ostatnich dniach ważną informację do potwierdzenia, liczymy na szybką odpowiedź od organizatorów na naszą prośbę o potwierdzenie danych finansowych, gdyż zapewni to wypłaty kolejnej grupie podróżnych - powiedział.

Dodał, że do podróżnych skierowano także powiadomienia dotyczące ich wniosków. Przypomniał, że są one dostępne na ich kontach w portalu Funduszu.

UFG przypomina ponadto, że na bieżąco publikuje informacje na swoim portalu www.tfg.ufg.pl. Podróżni mogą skorzystać z opublikowanego na portalu filmu oraz instrukcji, które pomogą im w wypełnieniu i złożeniu wniosku. Od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 20.00 działają również numery infolinii uruchomionej dla podróżnych i organizatorów: 22 445 12 34 lub 22 255 23 23.

Fundusz informuje też, że z względu na dużą liczbę dzwoniących, w niektórych porach dnia czas oczekiwania na połączenie może być wydłużony. Zainteresowani proszeni są o próbę kontaktu w innych godzinach. Istnieje również możliwość zostawienia własnego numeru celem oddzwonienia przez pracownika infolinii. Powinno to nastąpić w ciągu kilku dni.

Czym zajmuje się UFG?

Jak czytamy na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, zapewnia on szczelność krajowego systemu obowiązkowych ubezpieczeń OC oraz stara się ograniczać liczbę nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów, poruszających się po polskich drogach. Prowadzi również ogólnopolską bazę danych ubezpieczeniowych, z której korzystają m.in. zakłady ubezpieczeń do celów taryfikacji umów i likwidacji szkód.

UFG zajmuje się też wypłatą odszkodowań i świadczeń poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych, spowodowanych przez nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów oraz nieubezpieczonych rolników. Ponadto, wypłaca odszkodowania osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, w których sprawca szkody nie został ustalony.

