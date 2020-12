Jak dodał Joe Biden, chce on "przywrócić Ameryce pozycję lidera w dziedzinie zmian klimatycznych". O swoich planach na pierwszy dzień prezydentury napisał na Twitterze.

On day one, my administration will rejoin the Paris Agreement and put America back in the business of leading the world on climate change. — Joe Biden (@JoeBiden) December 19, 2020

Według niego, zagrożenie wynikające ze zmian klimatu jest "egzystencjalne", dlatego "nie mamy czasu do stracenia". Zaprezentował zespół, który "od pierwszego dnia będzie gotowy", aby sprostać zagrożeniu i "odbudować nasz naród".

When it comes to the existential threat of climate change, we have no time to lose. This team will be ready on day one to meet this moment with the urgency it demands and build our nation back better than ever. pic.twitter.com/ciPgM5geDG — Joe Biden (@JoeBiden) December 20, 2020

Trump: porozumienie paryskie jest niekorzystne dla USA

Decyzję o opuszczeniu porozumienia paryskiego prezydent USA Donald Trump ogłosił w 2017 r. Jego zdaniem, jest ono niekorzystne dla Stanów Zjednoczonych, działa natomiast na korzyść innych krajów.

Jak tłumaczył, amerykańscy pracownicy płacą wysoką cenę za przestrzeganie porozumienia. Wśród negatywnych skutków wymienił utratę miejsc pracy i ograniczenia produkcji w niektórych sektorach gospodarki.

Formalny proces wyjścia Stanów Zjednoczonych z porozumienia paryskiego rozpoczął się rok temu. Wówczas sekretarz stanu USA Mike Pompeo poinformował, że władze w Waszyngtonie przesłały w tej sprawie stosowną notę do ONZ. W oświadczeniu szef amerykańskiej dyplomacji nazywał układ z Paryża "niesprawiedliwym ekonomicznym brzemieniem" dla amerykańskiej gospodarki.

Następnie na Twitterze napisał, że USA są "dumne z pozycji światowego lidera" w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych, rozwoju gospodarki i zapewnianiu energii dla obywateli. Dodał, że amerykański "model jest realistyczny i pragmatyczny".





Today we begin the formal process of withdrawing from the Paris Agreement. The U.S. is proud of our record as a world leader in reducing all emissions, fostering resilience, growing our economy, and ensuring energy for our citizens. Ours is a realistic and pragmatic model. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 4, 2019

200 państw zgodziło się na postanowienia paktu z Paryża

Układ z Paryża pięć lat temu podpisało blisko 200 państw. Każde z nich zobowiązało się w nim do ograniczeń emisji gazów cieplarnianych, które prowadzą do zmian klimatycznych. To pierwsza w historii międzynarodowa umowa zobowiązująca wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu.

Podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych ws. zmian klimatu przyjęto długoterminowy cel utrzymania wzrostu średniej temperatury na świecie poniżej 2 stopni Celsjusza - a w razie możliwości utrzymania 1,5 stopni Celsjusza powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej.

Wskazano też na konieczność jak najszybszego osiągnięcia w skali świata punktu zwrotnego maksymalnego poziomu emisji. Rządy mają spotykać się co pięć lat, aby wyznaczać ambitniejsze cele zgodnie z dostępną w danym momencie wiedzą naukową.

Chiny chcą być neutralne klimatycznie

Stany Zjednoczone są drugim po Chinach największym emitentem CO2 na świecie. Niestosowanie się do zapisów porozumienia paryskiego przez te dwa państwa w ocenie większości środowisk ekologicznych znacznie ograniczałoby skuteczność walki ze zmianami klimatu.

ChRL ratyfikowała porozumienie paryskie we wrześniu 2016 r. i, jak dotąd, nie sygnalizowała zamiaru odstąpienia od tej umowy międzynarodowej. Co więcej, w tym roku rząd Chin ogłosił zwiększenie ambicji klimatycznych, przyspieszenie działań na rzecz klimatu w perspektywie 2030 roku oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2060 roku.

