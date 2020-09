Chiny chcą być neutralne klimatycznie. Greenpeace: to informacja roku

Informacje o planach Chin dotyczących klimatu sekretarz generalny Komunistycznej Partii Chin Xi Jinping złożył na forum ONZ. Zapowiedział przede wszystkim, że Chiny zamierzają osiągnąć neutralność klimatyczną przed 2060 rokiem.

Obecnie Chiny są największym światowym producentem gazów cieplarnianych, a szczyt ich emisji ma przypaść w następnej dekadzie.

Choński przywódca zapowiedział, że "Chiny zwiększą swój planowany na szczeblu krajowym wkład (w ramach porozumienia klimatycznego z Paryża - red.) poprzez przyjęcie bardziej energicznej polityki i środków". Xi Jinping wzywał również do "zielonego ożywienia" po pandemii koronawirusa.

- Wydaje się, że możemy mówić o informacji roku w ochronie klimatu. Deklaracja chińskiego rządu daje światowej polityce klimatycznej bardzo potrzebną nową energię - stwierdził Marek Józefiak, rzecznik prasowy Greenpeace Polska.

- Pojawia się też pytanie w kontekście Polski; skoro rząd Chin ogłosił już swój cel neutralności klimatycznej - ambitny w kontekście ich uwarunkowań - to w jakim świetle stawia to rząd Morawieckiego, który pomimo wsparcia ze środków unijnych na sprawiedliwą transformację, nie podpisał się nawet pod celem neutralności klimatycznej do 2050 roku. A przecież potrzeby są znacznie większe - cała Unia Europejska powinna być neutralna klimatycznie do 2040 roku - zauważył Józefiak.

WIDEO - Atak na bazy USA. Świat czeka na oświadczenie prezydenta Trumpa Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/ polsatnews.pl