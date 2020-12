Tajna impreza pod oknami... premiera Francji

Zaledwie kilka kroków od Hotelu Matignon, siedziby francuskiego rządu tydzień temu ponad 100 osób bawiło się w towarzystwie didżeja i roznegliżowanych hostess. Mimo obowiązujących ograniczeń spowodowanych pandemią koronawirusa. Poinformowała o tym stacja BFM TV w sobotę.

Wstęp na konspiracyjną "prywatkę" zabezpieczaną przez ochroniarzy kosztował 100 euro lub 600 euro dla 4 osób z biletem oraz butelką wódki. Policja wkroczyła do lokalu i zatrzymała 4 osoby. Z wstępnego dochodzenia wynika, że organizatorem wydarzenia pod nosem szefa rządu była grupa osób, które wcześniej już organizowały nielegalne imprezy w czasie lockdownu.

Właściciel mieszkania, gdzie zorganizowano "domówkę" nie został ukarany. Jak wynika z ustaleń policji, nie wiedział on, że osoby którym wynajął lokum wykorzystają je w takim celu.

Surowe kary dla organizatorów

Zatrzymane osoby oskarżone są o narażanie życia innych osób przez naruszenie obostrzeń sanitarnych. W środę minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin ostrzegł, że organizatorzy tajnych imprez będą surowo karani.

We Francji obowiązuje godzina policyjna od godz. 20 do 6 rano. Natomiast do jej egzekwowania w Sylwestra ma zostać zmobilizowanych nawet 100 tys. policjantów i żandarmów.

Francuskie media podają, że coraz więcej potajemnych imprez na kilkaset osób organizowanych jest w ostatnich tygodniach w wielu francuskich miastach, m.in. w Paryżu, Marsylii, Reims czy Strasburgu.

