5 grudnia zostały rozpowszechnione na portalach społecznościowych oraz w wielu lokalnych mediach zdjęcia prezydenta fotografującego się z plażowiczami, którzy go rozpoznali podczas spaceru po plaży Zapallar, na północny zachód od Santiago. Prezydent był bez maski i nie przestrzegał reguł dystansu społecznego.

President Piñera was seen on a public beach in the coastal town of #Cachagua today, taking selfies with passers-by. No mask, no social distance. Large parts of the country are seeing increases in Covid-19 numbers and authorities warn for a 2nd wave. Not a great example. pic.twitter.com/vlZdfaItM9