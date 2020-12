Ilu mieszkańców stolicy zmarło w ostatnim roku? Najnowsze dane

Z danych, do których dotarli reporterzy Radia Kolor wynika, że od początku roku w stolicy doszło do ponad 20 tys. zgonów. Od stycznia do listopada zeszłego roku, było ich nieco ponad 17,6 tys.

Mimo pandemii koronawirusa, w większości zgony te mają inne przyczyny niż Covid-19. - Albo chorzy odkładali pójście do lekarza, albo służba zdrowia w pewnym okresie była trochę niewydolna. Niektóre obszary były pozamykane, czyli nie przyjmowali z różnych powodów - tłumaczy prof. Włodzimierz Gut w rozmowie z dziennikarzami stacji.