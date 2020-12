O 11 267 nowych i potwierdzonych przypadkach koronawirusa w Polsce poinformowało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. Jak dodało, zmarło kolejnych 483 chorych na Covid-19. Oznacza to, że bilans wszystkich zakażeń zwiększył się do 1 194 110 natomiast zgonów - do 25 254.