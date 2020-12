Diduszko-Zyglewska: cieszę się, że władze Warszawy nikomu nie narzucają, jak mają obchodzić święta

- Bardzo się cieszę, że władze Warszawy respektują to, że w Polsce panuje wolność religijna i nikomu nie narzucają, jak mają obchodzić święta - stwierdziła w "Debacie Dnia" radna Warszawy Agata Diduszko-Zyglewska, która wraz z byłym radnym, a aktualnie wiceministrem Jackiem Ozdobą dyskutowała o warszawskich kartkach świątecznych na których nie ma symboli Bożego Narodzenia.

- Myślę, ze wszyscy w Warszawie wiedzą, jakie obchodzą święta. Ci, którzy nie są katolikami albo nie poczuwają się do więzi z kościołem, a takich osób w Warszawie jest więcej, co potwierdzają badania, obchodzą te święta w sposób taki, że spędza się je z rodziną, obdarowuje prezentami. Bardzo się cieszę, że władze Warszawy respektują to, że w Polsce panuje wolność religijna i nikomu nie narzucają jak mają obchodzić święta - mówiła Agata Diduszko-Zyglewska.

Ozdoba: możemy ogłosić rok reniferka

Jacek Ozdoba, były stołeczny radny, a aktualnie polityk Solidarnej Polski i wiceminister klimatu i środowiska, mówił o "walce ze Świętami Bożego Narodzenia". - Można pójść dalej… rozumiem, że pani radna nie spotyka się w 2020 roku, bo to rok liczony po narodzinach Chrystusa. Możemy pójść dalej, ogłosić rok reniferka, jakiegoś czerwonego stwora, możemy iść w taką terminologię. Pamiętajmy, że święta to element naszego cywilizacji, humanizmu. Nie ma nic piękniejszego niż udowodnianie przez katolicyzm, że Bóg stał się człowiekiem - przekonywał Ozdoba.

- Pamiętam, jak mieliśmy spotkanie bożonarodzeniowe, nieobowiązkowe. Nieobowiązkowe na jednej z sesji rady miasta i dostaliście jakiegoś amoku. Wszedł jakiś mężczyzna w durszlaku na głowie i obrażał uczucia religijne, nie szanując ich, pani też ich nie szanowała - ocenił.

Wideo: "Debata Dnia" z udziałem Agaty Diduszko-Zyglewskiej i Jacka Ozdoby

Diduszko-Zyglewska podkreślała, że "w naszej konstytucji obowiązuje wolność religijna". - Każdy może świętować jak chce. Jeśli ktoś chce, może spotykać się z rodziną i czytać Nowy Testament - stwierdziła.

ZOBACZ: Narty w Europie. Kilka krajów nie zamknęło wyciągów

Diduszko Zyglewska odniosła się do wspominanego przez Ozdobę świątecznego spotkania radnych Warszawy. Jak tłumaczyła, zaproszono na nie księdza. – Ponieważ badałam przypadki skandali pedofilskich w polskim kościele, ale też dlatego, że zgodnie z konstytucją nie powinno być wymieszania władzy z kościołem katolickim apelowałam, by księży nie zapraszać – przyznała. - Radny Ozdoba latał za mną z opłatkiem, by przed kamerami podzielić się ze mną opłatkiem - powiedziała.

- Nawet Bareja by tego nie wymyślił, co opowiada pani Diduszko-Zyglewska. Chciałem się z radną podzielić opłatkiem, a ona powiedziała, że nie dotknie tego do rąk - wspominał Ozdoba.

- Pan kłamie, nic takiego nie powiedziałam - podsumowała radna.

WIDEO - Były łódzki radny PiS o przejściu do ruchu Hołowni Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jo/ Polsat News