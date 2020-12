Olej smarowy jako napędowy. Zarzuty dla 9 osób

Prokuratura Regionalna w Białymstoku prowadzi śledztwo dotyczące działania dwóch zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się uszczuplaniem w podatku VAT i wprowadzaniem do obrotu oleju smarowego jako olej napędowy.

15 grudnia na terenie całego kraju Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 8 osób, dziewiąta osoba została doprowadzona na przesłuchanie z zakładu karnego.

Zorganizowana grupa przestępcza

Jak przekazał w piątek Dział Prasowy Prokuratury Krajowej, zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, składania fałszywych deklaracji podatkowych oraz wystawienia i posłużenia się poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT. Zarzuty obejmują także "wypranie" 307 mln zł.

Cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane, a pozostałych pięć objęto poręczeniami majątkowymi, dozorami policji i zakazami opuszczania kraju połączonymi z zatrzymaniem paszportu.

Śledztwo Prokuratury Regionalnej w Białymstoku ma charakter rozwojowy, dotychczas zarzuty usłyszało ponad 120 osób. Grupa przestępcza działała od lipca 2015 r. do sierpnia 2016 r. Podejrzani zajmowali się "zmianą przeznaczenia oleju smarowego na olej napędowy w ilości prawie 105 milionów litrów" – przekazała prokuratura.

Straty na ponad 300 mln złotych

Olej, który został wyprodukowany w składzie paliwowym na terenie województwa wielkopolskiego był następnie kilkunastokrotnie fikcyjnie sprzedawany zagranicznym podmiotom, które w rzeczywistości były kontrolowane przez zatrzymanych.

"Olej smarowy był przez te spółki fikcyjnie sprzedawany do kolejnych podmiotów z obszaru UE, a w rzeczywistości powracał na teren Polski. Tu był wprowadzany do obrotu jako olej napędowy, bez uiszczania we właściwej stawce podatku akcyzowego, podatku od towarów i usług oraz opłaty paliwowej. Łączna wartość uszczuplenia należności publicznoprawnych wyniosła 307,5 miliona złotych" – podała PK.

laf/ PAP