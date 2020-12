28-latek uciekał przed policją. W samochodzie miał narkotyki

Policjanci z Żar (Lubuskie) po pościgu zatrzymali kierowcę bmw, który nie posiadał uprawnień do kierowania i posiadał narkotyki. 28-latek trafił do policyjnego aresztu i usłyszał zarzuty – poinformowała w piątek Aneta Berestecka z Komendy Powiatowej Policji w Żarach.

Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej mężczyźnie grozi mu do pięciu lat więzienia, a za kierowanie pod wpływem narkotyków do dwóch.

Do pościgu doszło we wtorek (15 grudnia br.).

Policjanci kryminalni podczas służby wytypowali do kontroli drogowej bmw w Żarkach Wielkich. Jego kierowca zignorował jednak sygnały świetlne i dźwiękowe, nie zatrzymał się i odjechał z dużą prędkością.

Uciekał pieszo

W jednej z miejscowości, wjeżdżając na drogę brukowaną, kierujący bmw stracił panowanie nad pojazdem, który przewrócił się na bok i zatrzymał na kołach. Wówczas mężczyzna wysiadł z samochodu i rozpoczął pieszą ucieczkę w kierunku lasu. W ślad za nim w pościg ruszyli policjanci, którzy szybko go zatrzymali.

ZOBACZ: Dostawa do domu i promocje. Handel narkotykami we Francji w czasie lockdownu

Przy mężczyźnie i w jego samochodzie funkcjonariusze znaleźli narkotyki, jak wstępnie ustalono metamfetaminę i amfetaminę. Zachowanie 28-latka wskazywało, że może być pod ich działaniem; pobrano jego krew do dalszych badań.

Po sprawdzeniach wyszło na jaw, że mieszkaniec powiatu żarskiego nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami.

WIDEO - Prof. Chybicka: każda szczepionka może to wywołać Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/ PAP