20 tys. kibiców na trybunach. Otwarcie nowego stadionu w Katarze

To jedna z większych publiczności na wydarzeniu sportowym od wybuchu światowego kryzysu epidemicznego w połowie marca.

Stadion Al-Rayyan znajduje się w odległości 24 km na zachód od stolicy kraju - Dauhy i będzie gościć siedem meczów mundialu, w tym jedno spotkanie 1/8 finału.

The newly inaugurated Ahmad Bin Ali Stadium lights up the sky during an amazing #AmirCup Final night! 🎇 pic.twitter.com/1sADVNvgDm