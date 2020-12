"Proszę nie wprowadzać w błąd mieszkańców Warszawy". Dworczyk do Trzaskowskiego

Panie prezydencie Trzaskowski, to nie czas na przepychanki polityczne; na dzisiaj uzyskaliśmy gotowość do szczepienia w Warszawie ponad 200 tys. osób miesięcznie, w 238 punktach medycznych; proszę nie wprowadzać w błąd mieszkańców - podkreślił szef KPRM Michał Dworczyk.

Dworczyk, który jest także pełnomocnikiem rządu ds. programu szczepień, odniósł się w czwartek na Twitterze do wcześniejszego wpisu prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, który stwierdził, że "jeżeli mamy mieć szansę na powrót do względnej normalności w dającym się przewidzieć czasie, to program szczepień musi być realizowany bezpiecznie, ale też sprawnie. Przy obecnych założeniach programu szczepienie samych grup objętych priorytetem w Warszawie zajęłoby ok. 1,5 roku!".

Panie Prezydencie @trzaskowski_, to nie czas na przepychanki polityczne! Mamy wspólny cel - organizację szczepień. Na dzisiaj uzyskaliśmy gotowość do szczepienia w Warszawie ponad 200 tysięcy osób miesięcznie w 238 punktach medycznych. Proszę nie wprowadzać w błąd mieszkańców. https://t.co/SHEFY2keHN pic.twitter.com/FJnYwo8rd6 — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) December 17, 2020 Trzaskowski do wpisu dołączył też grafikę na której wskazano, że w Warszawie działa tylko 100 punktów szczepień, a - jak podał - przy założeniach Narodowego Programu Szczepień, w ramach etapu "0" i "1" zaszczepionych miałoby zostać 634 tys. warszawiaków, więc cała operacja - według niego - zajęłaby 17,5 miesiąca. "To nie czas na przepychanki polityczne!" "Panie prezydencie Trzaskowski, to nie czas na przepychanki polityczne! Mamy wspólny cel - organizację szczepień. Na dzisiaj uzyskaliśmy gotowość do szczepienia w Warszawie ponad 200 tysięcy osób miesięcznie w 238 punktach medycznych. Proszę nie wprowadzać w błąd mieszkańców" - podkreślił Dworczyk w czwartkowym wpisie na Twitterze. - Apeluję do prezydenta Warszawy i wszystkich innych samorządowców o współpracę i odpowiedzialność. Prezydent Trzaskowski z nieznanych mi powodów podał wczoraj dwukrotnie nieprawdziwe dane dotyczące możliwości szczepień w Warszawie. Opublikowałem listę punktów, które już dzisiaj zadeklarowały gotowość do prowadzenia szczepień w stolicy. Nie jest to 100 punktów - jak podawał prezydent Trzaskowski - lecz 238. Ich miesięczna wydajność to ponad 200 tysięcy pacjentów. A proszę pamiętać, że to pierwsza faza organizacji tego systemu - powiedział Dworczyk. ZOBACZ: Szefowa KE podała termin ws. szczepienia przeciw COVID-19 w UE - Rozmawiamy z samorządami oraz organizacjami, które zrzeszają jednostki samorządu terytorialnego. M.in. z Unią Metropolii Polskich, w której jest Warszawa, Łódź czy Gdańsk. W najbliższy piątek mamy kolejne konsultacje. Obecnie potrzebna jest nam współpraca, a nie przepychanki polityczne. Prosimy o odrobinę zaufania. Mamy jeden wspólny cel: jest nim uzyskanie zbiorowej odporności Polaków na SARS-CoV-2. Pracujmy razem nad tym, a nie wykorzystujmy tej sytuacji do politycznej wojny - dodał. Minister dołączył też do wpisu na Twitterze listę wspomnianych punktów szczepień. Narodowy Program Szczepień Rada Ministrów przyjęła we wtorek Narodowy Program Szczepień, którego celem jest doprowadzenie w 2021 r. do odporności populacyjnej. Szczepionki na koronawirusa mają być darmowe, dobrowolne i dwudawkowe. Program przewiduje, że w pierwszej kolejności szczepienia otrzymają pracownicy sektora ochrony zdrowia, sanepidu i DPS-ów; po nich będą mogli zaszczepić się nauczyciele, żołnierze i seniorzy z domów opieki.

pgo/ PAP