"Szczepienia na Covid-19 jeszcze w tym roku". Podano warunki

- Te 80 proc. gmin obejmuje swoim zasięgiem ponad 92 proc. populacji Polski i to jest dobra informacja. W piątek uruchomimy 2. etap naboru podmiotów leczniczych do organizacji punktów, w których będą odbywać się szczepienia - przekazał Dworczyk.

Jak mówił, to niezwykle ważne, żeby każdy obywatel miał dostęp do punktu szczepień. - W tej chwili trwa nabór dla kadry podmiotów leczniczych i aptek - nabór na szczepienia. Można się zgłaszać do 509 szpitali węzłowych - poinformował.

- Jeżeli producent szczepionki wywiąże się z deklaracji, szczepienia grupy zero możliwe jeszcze w tym roku - zaznaczył szef KPRM.

Masowe punkty szczepień

Dworczyk powiedział, że w piątek ruszy drugi etap naboru podmiotów leczniczych, które będą organizowały punkty szczepień.

- Podjęliśmy też decyzję o uruchomieniu pierwszych pięciu punktów szczepień masowych. One będą realizowane w miastach powyżej 500 tysięcy mieszkańców - poinformował.

Jak dodał, zaczną one działać, gdy rozpoczną się szczepienia w pierwszym etapie, czyli gdy będą szczepione osoby z pierwszej grupy m.in. seniorzy, osoby 60+ oraz nauczyciele.

Minister zaznaczył, że później - na przełomie grudnia i stycznia - będzie doprecyzowywana lista punktów, w których będą wykonywane szczepienia. - Będziemy podejmowali decyzje czy ewentualnie dodatkowe takie masowe punkty szczepień należy jeszcze uruchamiać - mówił.

Szczepionki dla "grupy zero"

Dworczyk mówił na konferencji prasowej, że w tej chwili trwa nabór na szczepienia dla kadry placówek medycznych i aptek.

- Można się zgłaszać do 509 szpitali węzłowych, które będą realizowały takie szczepienia, które będą mogły w krótkim czasie zaszczepić wszystkich pracowników, bo tu nie chodzi tylko o personel medyczny, ale o wszystkich pracowników tych podmiotów leczniczych - powiedział Dworczyk.

Wyjaśnił, że ten nabór na szczepienia trwa do 20 grudnia. - Apelujemy do pracowników podmiotów medycznych, czyli szpitali, przychodni, ale również aptek o zgłaszanie się do szpitali węzłowych, w których będą realizowane szczepienia dla tego personelu - mówił Dworczyk.

Przekazał, że taki szpitali węzłowy znajduje się praktycznie w każdym powiecie, a cała lista placówek jest dostępna na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia, NFZ oraz na stronie: gov.pl/szczepimysie.

- Jeżeli producent dotrzyma deklaracji, to szczepienia tej grupy zerowej będą mogły się rozpocząć jeszcze w grudniu tego roku. Podkreślam jest to uzależnione od terminu zarejestrowania i dostarczenia szczepionki do Polski - zaznaczył Dworczyk.

Kiedy ruszą zapisy?

Potwierdził, że 15 stycznia Polska ma uzyskać gotowość operacyjną do tego, żeby rozpocząć zapisy na szczepienia. Można będzie - jak dodał - dokonać tego za pośrednictwem czterech kanałów - infolinii, strony internetowej, internetowego konta pacjenta oraz osobistej wizyty w POZ-ie. - Tymi czterema kanałami będziemy gotowi, żeby w sposób scentralizowany, dzięki wsparciu systemu teleinformatycznego rozpocząć zapisy 15 stycznia - zaznaczył Dworczyk.

Zastrzegł jednocześnie, że termin ten zależy od tempa dostaw szczepionek od producentów. - Jeżeli jeszcze tych szczepionek nie będzie albo będą w sposób znaczący opóźnione dla grupy pierwszej, dlatego, że medyków i personel pracujący w podmiotach leczniczych szczepimy w grupie "zero", w szpitalach węzłowych. I dopiero grupa pierwsza będzie właśnie w ramach tego systemu szczepiona - tłumaczył szef KPRM.

Przypomniał, że pierwsza grupa obejmuje m.in. osoby po 60 roku życia, nauczycieli i służby mundurowe.

Szczepienia ruszą tego samego dnia we wszystkich krajach?

Na konferencji prasowej Dworczyk, który jest także pełnomocnikiem rządu ds. programu szczepień, został zapytany o wypowiedź przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która stwierdziła, że 27 państw UE może rozpocząć szczepienia przeciwko Covid-19 tego samego dnia oraz co, jeśli do tego czasu któreś z państw nie zdoła przygotować infrastruktury do szczepień.

Odpowiedział, że nie zna takich zobowiązań, które warunkowałyby rozpoczęcie szczepień od tego, czy wszystkie państwa są gotowe do tego procesu. - Są ogólne zapisy dotyczące tego, że producenci będę dostarczać szczepionki w sposób proporcjonalny, w tym samym czasie do wszystkich krajów - powiedział Dworczyk.

Odniósł się także do pojawiających się opinii, że w Warszawie szczepienie samego personelu medycznego i pracowników służby zdrowia zajęłoby wiele miesięcy. - Chciałbym zdementować tę informację, nie wiem na podstawie jakich danych ona została sformułowana - powiedział Dworczyk.

Poinformował, że według obecnego stanu w Warszawie można szczepić 200 tys. osób miesięcznie. Zapewnił również, że będzie możliwość zwiększenia liczby punktów szczepień.

Pytany o ewentualne przedłużenie terminu zgłaszania się pracowników ochrony zdrowia do szczepienia na COVID-19, Dworczyk odparł, że do 20 grudnia jest termin "dla osób, które pracują poza szpitalami węzłowymi". - Tutaj nic nie przedłużaliśmy - zaznaczył.

- Natomiast jeśli będzie taka potrzeba, to oczywiście będziemy wydłużać te terminy. Zależy nam, żeby jak najwięcej pracowników, którzy funkcjonują w podmiotach leczniczych się zaszczepiło - powiedział Dworczyk.

Infolinia NFZ

W środę, w południe ruszyła pod numerem 989 całodobowa, bezpłatna infolinia udzielająca w czterech językach informacji na temat szczepień przeciw COVID-19 - poinformował na swojej stronie internetowej Narodowy Fundusz Zdrowia.

"Dzwoniąc na infolinię, otrzymasz najbardziej aktualne i wiarygodne informacje na temat szczepień przeciwko koronawirusowi. W drugim etapie, po 15 stycznia, przez infolinię będzie można zapisywać się na szczepienie" - wyjaśnił fundusz.

Dodał, że blisko 500 konsultantów przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, będzie odpowiadało na pytania dotyczące zarówno organizacji szczepień, jak i kwestii związanych z samym podaniem szczepionek, m.in. kto i kiedy może się zaszczepić, w jaki sposób i gdzie będzie można zapisać się na szczepienie, czy można zaszczepić się po przebyciu COVID-19, jak przygotować się do szczepienia oraz czy szczepionka jest refundowana. Informacja dostępna jest w czterech językach: polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Połączenie jest bezpłatne. Infolinia czynna jest całą dobę, siedem dni w tygodniu. Uruchomiono także numer (22) 62 62 989 dla dzwoniących z zagranicy i abonentów operatorów nie obsługujących numerów specjalnych. Dodatkowo w dni robocze, w godzinach 8.00-16.00, dostępny będzie również wideoczat na stronie gov.pl/szczepimysie. Pytania można również przesłać na adres: szczepionki@nfz.gov.pl

