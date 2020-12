Połowa Francuzów nie chce się zaszczepić przeciw COVID-19. Wyniki sondażu

Rząd francuski przekazał, że władze planują zaszczepienie na koronawirusa około 15 mln Francuzów przed latem 2021 roku. Jednak we Francji utrzymuje się wysoki odsetek osób sceptycznie nastawionych do szczepień.

Boją się skutków ubocznych, wątpią w skuteczność

51 proc. osób odmawiających szczepień twierdzi, że obawia się niepożądanych skutków ubocznych. 31 proc. wątpi w skuteczność akcji ochronnej.

Niechęć do szczepień uwidacznia się głównie wśród robotników (62 proc.), a wśród kadry kierowniczej odsetek wynosi około 48 proc. Odsetek odmów jest wysoki wśród osób w wieku 25–34 lat i wynosi 66 proc.

ZOBACZ: Prezydent Francji zakażony koronawirusem

Przeciwni szczepieniom są Francuzi określający się jako przeciwnicy rządu. 68 proc. wyborców skrajnie prawicowej partii Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen jest przeciwnych poddaniu się szczepieniom, podobnie jak 59 proc. wyborców Jean-Luca Melenchona, szefa skrajnie lewicowej Francji Nieujarzmionej. Z kolei wśród wyborców prezydenta Emmanuela Macrona zaszczepienia się odmawia 30 proc.

Z kolei 47 proc. ankietowanych z grupy, która chce się zaszczepić wyjaśniło, że jest to według nich jedyne rozwiązanie pozwalające na normalne życie. 46 proc. uważa, że szczepienia to zabezpieczenie przed chorobą.

"Zielony paszport" z przywilejami dla szczepionych

Deputowani z centroprawicowego ugrupowania UDI w Zgromadzeniu Narodowym (izba niższa francuskiego parlamentu) chcą zachęcić Francuzów, do szczepień, proponując stworzenie tzw. zielonych paszportów dla zaszczepionych. Osoby te mogłyby chodzić do restauracji i barów oraz do placówek kultury bez ograniczeń.

Część francuskich deputowanych proponuje stworzenie "paszportu dla zaszczepionych", dzięki któremu można by np. chodzić do restauracji.

- Moglibyśmy wziąć przykład z Izraela, który każdemu zaszczepionemu daje zielony paszport, umożliwiając im udanie się do miejsc kultury, restauracji. To szansa na normalne życie - oceniła deputowana Valerie Six z UDI podczas przemówienia w Zgromadzeniu Narodowym.

ZOBACZ: "Wprowadzamy narodową kwarantannę". Zamknięte hotele i stoki, zakaz przemieszczania w sylwestra

- Wyzwaniem jest uświadomienie ludziom, że szczepienie jest aktem obywatelskim, że pozwoli nam zbiorowo odzyskać życie społeczne, kulturalne - podkreślają deputowani ugrupowania.

Wcześniej w czwartek szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że "27, 28 i 29 grudnia szczepienia rozpoczną się w całej Unii Europejskiej", przy założeniu, że 21 grudnia Europejska Agencja Leków (EMA) zezwoli na wprowadzenie na rynek szczepionki firm Pfizer i BioNTech.

Badanie Elabe przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1005 osób w tym tygodniu.

WIDEO - Nietypowa szopka w Watykanie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/ PAP