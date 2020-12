Restrykcje zostaną zaostrzone? "Nie byłabym zaskoczona"

Była wicepremier zwróciła uwagę, że europejskie kraje wprowadzają "bardzo mocne ograniczenia na czas świąt i Nowego Roku". - Czytając wszelkie informacje na temat tego, jak się Europa przygotowuje do szczepień i teraz chce bardzo mocno wyhamować, wypłaszaczyć linię zachorowań, nie byłabym zaskoczona, gdybyśmy dzisiaj usłyszeli informację, że restrykcje zostają zaostrzone - powiedziała była wicepremier.

Dopytywana o sytuację przedsiębiorców podczas pandemii była wicepremier zwróciła uwagę, że "mamy rekordowe wzrosty eksportu", "dobre dane z sektora budownictwa". - Poziom bezrobocia nie jest bardzo wysoki, jest niższy niż zakładaliśmy w kwietniu już w pierwszych tygodniach pandemii - powiedziała. - Wiemy, że są branże, które są w sposób szczególnie dotknięty, ale to dla nich właśnie kolejna tarcza, którą w tym tygodniu podpisał prezydent Andrzej Duda - dodała.

"Musimy się zaszczepić jeżeli chcemy, by mówić o koronawirusie w czasie przeszłym"

Posłanka odniosła się również do wątpliwości części Polaków, co do szczepionki przeciw koronawirusowi. - Wydaje się, że naprawdę nie ma się czego obawiać - powiedziała i zaznaczyła, że szczepionki są dopuszczone po wielu seriach badań klinicznych. - Musimy się zaszczepić, jeżeli chcemy, by mówić o koronawirusie w czasie przeszłym dokonanym - powiedziała była wicepremier.

- Wydaje się, że to, o czym mówią lekarze, że liczba zgonów nie jest związana bezpośrednio z koronawirusem, ale z odsunięciem terapii innych chorób, które nie były prowadzone nie dlatego, że szpitale nie chciał ich prowadzić, ale dlatego też że pacjenci, zwłaszcza w podeszłym wieku w obawie przed korzystaniem ze służby zdrowia i w ogóle z wychodzeniem z domy nie korzystali - powiedziała Emilewicz pytana o wysoką liczbę zgonów w miesiącach jesiennych. - Dlatego tak ważne jest dzisiaj przestrzeganie restrykcji i gotowość do szczepienia - dodała.

"Stanowisko małego dziecka"

Była wicepremier odniosła się również do negocjacji unijnych w sprawie budżetu. Stwierdziła, że jeśli "nieprawidłowości w wydatkowaniu środków nie będzie, wówczas nie będziemy musieli się martwić o wypłatę tych środków". Dodała, że jest przekonana, że Polska nie straci ani złotówki z budżetu.

Dopytywana o inicjatywę samorządowców, którzy uważają, że pieniądze publiczne wydawane przez rząd są nietransparentnie i że potrzebna jest reakcja Komisji Europejskiej odparła: "Nie rozumiem takiego stanowiska samorządowców". - Zwłaszcza w ciągu ostatniego roku wiele razy udowodniliśmy, że nie patrzymy na legitymacje partyjne włodarzy miejskich - powiedziała. - To jest jak stanowisko małego dziecka, które nie zakłada czapki po to, żeby zrobić babci na złość, a samemu doprowadzić siebie do zapalenia płuc - dodała.

"Nie miałam z tym nic wspólnego"

Pytana, czy "załatwiła" pracę swoim byłym współpracownikom - Krzysztofowi Mazurowi i Robertowi Nowickiemu - w spółkach Skarbu Państwa powiedziała: "to są bardzo kompetentne osoby, które spokojnie sobie poradzą na rynku, tak jak sobie radziły w ich okresie przedpolitycznym".

Powiedziała, że jeśli dobrze jej wiadomo, to Krzysztof Mazur nie zgłaszał się do PKO BP, tylko otrzymał od nich ofertę. Jak dodała, Robert Nowicki znalazł miejsce w sekatorze rynku prywatnego, które jest jego głównym źródłem dochodu. - Naprawdę nie miałam z tym nic wspólnego - powiedziała.

