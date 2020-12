Zabawa w sylwestra? Polacy znaleźli sposób na obejście obostrzeń

Domki poza miastem, w spokojnej okolicy - to one cieszą się zainteresowaniem Polaków chcących spędzić okres noworoczny poza domem. Takie kwatery preferowane są ze względu na odizolowanie, brak sąsiadów i mniejsze ryzyko zaalarmowania służb. Minister Zdrowia zapowiedział we wtorek wprowadzenie nowych restrykcji na okres grudnia i stycznia.