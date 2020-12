Wielka antynarkotykowa akcja policji w Niemczech. Wśród zatrzymanych Polacy

Po ponad roku śledztw około 500 funkcjonariuszy celnego biura śledczego i hamburskiej policji przeszukało 38 mieszkań w związku z podejrzeniem sprowadzenia ok. dwóch ton kokainy z Ameryki Południowej. Wśród zatrzymanych są Polacy.

Ponad dwudziestu podejrzanych to mężczyźni w wieku od 19 do 58 lat, mający obywatelstwo ghańskie, libańskie, serbskie, irackie, chorwackie, tureckie, polskie, albańskie i niemieckie. Wobec piętnastu osób prokuratura w Hamburgu wydała nakaz aresztowania.

Mężczyźni mieli sprowadzić do Niemiec i Europy ok. dwóch ton kokainy z Ameryki Południowej. Towar był ukrywany w kontenerach, które drogą morską trafiały do portu w Hamburgu. Jedna z osób zaangażowanych w ten proceder, znała procesy logistyczne związane z obsługą terminali. Wtajemniczonych było także kilku kierowców ciężarówek.

Aby odbierać kontenery z terminali, mężczyźni przedstawiali sfałszowane dokumenty transportowe albo je po porostu wykradali.

Narkotyki w transporcie bananów

Przykładowo w marcu 2020 r. do portu w Hamburgu dotarł kontener chłodniczy z Ekwadoru, załadowany 1080 kartonami bananów. Po przybyciu na terminal kontenerowy, został bez pozwolenia odebrany przez jednego z podejrzanych i przewieziony do magazynu w dzielnicy Stade. Tam został później odnaleziony i zabezpieczony przez policję. W kontenerze było 381 kg kokainy.

Pod koniec czerwca do grupy przestępców trafiło 1,2 tony kokainy w kontenerze z ryżem.

Mafijne porachunki

Na początku kwietnia 2020 r. w związku z transakcjami narkotykowymi tej grupy, w Hamburgu-Neugraben wybuchł spór, doszło do strzelaniny, w której dwóch mężczyzn zostało rannych. W trakcie akcji policjanci znaleźli w lesie pięć sztuk broni palnej.

W ramach działań, w które zaangażowane były również specjalne jednostki celne, policja federalna i policja w Hamburgu, funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie ponad 125 tys. euro w gotówce, 10 sztuk broni palnej, auto klasy premium (BMW X6), niewielkie ilości narkotyków oraz wiele innych dowodów.

