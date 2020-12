Pseudokibice różnych klubów połączyli siły. Handlowali m.in. silnie syntetycznym narkotykiem

CBŚP we współpracy z Prokuraturą Okręgową w Krakowie rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie są podejrzani o przemyt, przetwarzanie i rozprowadzanie narkotyków w Małopolsce i na Podkarpaciu. Chodzi o pseudokibiców różnych klubów sportowych. Sprzedawali m.in. bardzo silny, syntetyczny narkotyk 3-CMC.

Rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie są podejrzani o przemyt, przetwarzanie i rozprowadzanie narkotyków na terenie woj. małopolskiego i podkarpackiego, to efekt działań CBŚP i Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

W śledztwie występuje 9 podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie. Podczas działań policjanci przejęli broń, tabletkarkę i narkotyki, w tym 3-CMC bardzo silny narkotyk syntetyczny. Śledztwo prowadzone jest przez policjantów z Zarządu w Krakowie Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa mogła działać od 2019 roku, wprowadzając na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego znaczne ilości narkotyków, przede wszystkim amfetaminę, tabletki ecstasy czy mefedron.

Pseudokibice z trzech klubów

Trzon zorganizowanej grupy przestępczej stanowili pseudokibice trzech różnych klubów sportowych. Mimo różnych przynależności do grup

pseudokibicowskich, podejrzani doskonale współdziałali w przestępczości narkotykowej.

Wszystko zaczęło się pod koniec czerwca br., kiedy to policjanci CBŚP zatrzymali 2 mężczyzn przemycających kokainę z Królestwa Niderlandów do Polski. Wówczas to, przejęto 0,5 kg kokainy i 0,6 kg 3-Chlorometkatynonu (3-CMC – bardzo silny narkotyk syntetyczny).

Wartość zabezpieczonych narkotyków oszacowano na ponad 187 tys. zł. Na podstawie zebranego materiału dowodowego sąd tymczasowo aresztował obu podejrzanych.

W minionym tygodniu policjanci z krakowskiego CBŚP, wspierani przez CBŚP z Rzeszowa i Opola oraz małopolskich kontrterrorystów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji zatrzymali 8 osób, z czego 7 jest podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Grozi im do 15 lat więzienia

Podczas akcji policjanci zabezpieczyli ponad 1,5 kg amfetaminy, marihuanę i haszysz, do badań trafią także 2 jednostki broni wraz z amunicją. Mundurowi przejęli również profesjonalną tabletkarkę służącą do produkcji tabletek ecstasy. Na jednej z przeszukiwanych posesji funkcjonariusze znaleźli też dwa skradzione motocykle i rower. Podczas przeszukiwania miejsc użytkowanych przez podejrzanych skorzystano z pomocy przewodników z psami służbowymi do wyszukiwania narkotyków z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Nadzorujący śledztwo prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie przedstawił 7 zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie

przestępczej i popełnienie licznych przestępstw narkotykowych, jeden z zatrzymanych będzie odpowiadał również za kierowanie tą grupą. Jedna osoba usłyszała zarzut posiadania narkotyków.

Za wprowadzanie do obrotu narkotyków grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności, natomiast za przetwarzanie i przemycanie narkotyków grozi nawet do 15 lat więzienia. Łącznie w śledztwie występuje 9 podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, którzy na podstawie zebranego materiału dowodowego obecnie przebywają w areszcie śledczym.

