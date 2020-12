Parlament Szwecji opowiedział się we wtorek za możliwością wstąpienia Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Rząd w Sztokholmie zobowiązany został do wpisania do strategii bezpieczeństwa tzw. opcji NATO. Wniosek opozycji dotyczący możliwości wstąpienia do Sojuszu skrytykowała jednak szefowa szwedzkiej dyplomacji. - Te spekulacje nie są dobre dla naszego społeczeństwa - uznała.