"Prezydent powinien być pierwszym, który zaszczepi się przed kamerami"

- Przede wszystkim powinny się zaszczepić te osoby, które bardzo często głosiły poglądy, że się nie szczepią, bo nie. Chociażby prezydent Andrzej Duda. On powinien być pierwszym, który przed kamerami zaszczepi się prawdziwą szczepionką i należy powołać komisję, która stwierdzi, że to nie jest nic sztucznego czy nieprawdziwego - mówił w "Debacie Dnia" prof. Piotr Kuna.

- To nie jest rodzaj żartu. Trzeba trafić do umysłów tych ludzi. Jeśli oni przedstawią swoich ludzi, mężów zaufania, którzy potwierdzą, że to jest prawdziwa szczepionka, to może to ich przekona - mówił pulmonolog, kierownik II katedry chorób wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Lekarz był pytany przez Agnieszkę Gozdyrę, czy mówi poważnie o powołaniu komisji, która miałaby być gwarantem, że prezydent przyjmuje prawdziwą szczepionkę, a nie np. sól fizjologiczną.

- Ja w gabinecie każdemu pacjentowi tłumaczę na czym to polega i wyjaśniam, co zajmuje naprawdę dużo czasu. Mimo tego nie zawsze mam na to wpływ. Wszystkie ręce na pokład i pan prezydent powinien nam pomóc - podkreślił prof. Kuna.

Z kolei dr hab. Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podkreślił, że "inicjatywa oddolna wśród zawodów medycznych jest taka, by wszystkich zachęcać do szczepienia". - Osoby, które mają profile w mediach społecznościowych powinny pokazać nagrania, że się szczepią. Również zamierzam to zrobić - zaznaczył.

Jak dodał, "nie ukrywam, że chcę się zaszczepić w pierwszej kolejności, kiedy tylko szczepionka będzie dostępna". - Pokazać, że się nie boję, że owszem, są pewne wątpliwości, ale korzyści z zaszczepienia są większe - podkreślił.

