Polskie samochody elektryczne. Ich fabryka powstanie w Jaworznie

Fabryka polskich samochodów elektrycznych Izera ma powstać w woj. śląskim, w Jaworznie - poinformowała we wtorek spółka ElectroMobility Poland. Dodała, że produkcja ma ruszyć w 2024 r., a pracę dzięki inwestycji ma znaleźć ok. 15 tys. osób: 3 tys. w zakładzie i 12 tys. u dostawców i kooperantów.

We wtorek minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, przedstawiciele ElectroMobility Poland, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE), urzędu marszałkowskiego woj. śląskiego, samorządu Jaworzna i Lasów Państwowych podpisali w Katowicach "Memorandum o współpracy przy przygotowaniu terenu pod budowę pierwszej w Polsce fabryki samochodów elektrycznych".

ZOBACZ: Pierwszy polski samochód elektryczny ujrzy światło dzienne za kilka dni

Premiera polskiej marki samochodów elektrycznych Izera odbyła się w końcu lipca br. Firma ElectroMobility Poland (EMP) przedstawiła dwa prototypy polskich samochodów elektrycznych (w wersji SUV i hatchback). Prezes ElectroMobility Poland Piotr Zaremba zapowiedział wówczas, że pierwsze Izery zjadą z taśmy produkcyjnej w III kw. kwartale 2023 r. Wcześniej – na przełomie II i III kw. 2021 r. miała powstać fabryka.

Minister @KurtykaMichal: Państwo, które myśli perspektywicznie, umie dostrzec rynkowe „momentum” i zdefiniować strategiczne obszary. Projekt polskiej marki samochodów elektrycznych #Izera stanie się dźwignią rozwoju dla całego sektora, dlatego otrzyma finansowe wsparcie rządowe. pic.twitter.com/Pl2cohVDbN — Ministerstwo Klimatu i Środowiska (@MKiS_GOV_PL) December 15, 2020

Spośród 30 lokalizacji...

We wtorek spółka ElectroMobility Poland poinformowała, że spośród 30 analizowanych przez firmę lokalizacji przyszłej fabryki najlepszą okazało się niespełna 90-tysięczne Jaworzno w małopolskiej części woj. śląskiego (w ostatnim etapie analiz rozpatrywano jeszcze Rudę Śląską). "Ten wybór i finansowe wsparcie rządowe dla projektu umożliwi rozpoczęcie inwestycji już jesienią 2021 r." – podała spółka.

ZOBACZ: Polski elektryczny samochód Izera pojawił się na publicznej drodze [FILM]

- Wokół projektu udało nam się zjednoczyć partnerów z wielu instytucji. Dzięki połączeniu ich zaangażowania i potencjałów plan budowy fabryki zyskał realny kształt. Teraz wszystkie strony muszą intensywnie działać, aby doprowadzić do finalizacji projektu - powiedział cytowany w komunikacie spółki minister klimatu i środowiska, Michał Kurtyka.

- Inwestycja jest ważnym elementem planu dla Śląska i pozwala nam rozwijać innowacyjny przemysł, który tworzy w regionie m.in. trwałe miejsca pracy. Izera jest szansą dla sprawnie funkcjonującej tu branży automotive i na wykorzystanie potencjału elektromobilności, która doskonale wpisuje się w krajobraz gospodarczy województwa - ocenił Kurtyka.

Z rządowym wsparciem

Minister zapowiedział również rządowe wsparcie projektu, ze względu na jego strategiczne znaczenie. - Wiele krajów wspiera kluczowe dla ich gospodarek projekty. Państwo, które myśli perspektywicznie, potrafi dostrzec rynkowe +momentum+ i zdefiniować strategiczne obszary umożliwiające rozwój gospodarczy kraju. Takim właśnie jest projekt polskiej marki samochodów elektrycznych – podkreślił.

Zaremba wyjaśnił, że pod kątem lokalizacji zakładu ElectroMobility Poland, we współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz firmą doradczą, sprawdzała dostęp do mediów, infrastruktury drogowej, ukształtowanie i sposób użytkowania terenu oraz kwestie prawne związane z własnością gruntów. Ważna była możliwość zbudowania fabryki, odpowiedniego zalecza logistycznego oraz parku dostawców.

ZOBACZ: Sportowe Porsche jako "auto na minuty". Rozbite po kilkunastu godzinach

Fabryka w Jaworznie będzie zlokalizowana na terenach należących do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, której 60 proc. dotychczasowych inwestorów należy do branży automotive. Znane marki w KSSE to m.in.: Opel Manufacturing Poland, FCA Poland, NGK Ceramics Polska, Brembo Poland, Isuzu Motors Polska, Guardian Częstochowa, ZF TRW Poland, Electrolux, Roca, SK Innovation czy Nexteer Automotive.

Kiedy rozpocznie się produkcja aut?

- Tu, na terenie KSSE, funkcjonuje znaczna część firm produkujących komponenty do samochodów. Nasi inwestorzy mogą stać się partnerami Izery i pomóc w tworzeniu lokalnego łańcucha dostaw. Jesteśmy motorem branży automotive. To na Śląsku bije motoryzacyjne serce Polski i chcemy, żeby było to też serce elektromobile - podkreślił prezes KSSE Janusz Michałek.

Prezes Zaremba zadeklarował we wtorkowej informacji, że w związku z koniecznością przeprowadzenia przed rozpoczęciem budowy fabryki w Jaworznie prac przygotowawczych, produkcja aut rozpocznie się w 2024 r. Pracę dzięki inwestycji ma znaleźć ok. 15 tys. osób: 3 tys. w zakładzie oraz 12 tys. u dostawców i kooperantów.

ZOBACZ: Drive Market. Zakupy bez wysiadania z auta

Spółka ElectroMobility Poland powstała w październiku 2016 r. jako inicjatywa koncernów energetycznych – PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Energa SA, Enea SA oraz Tauron Polska Energia SA, z których każdy objął po 25 proc. kapitału akcyjnego.

W pracach nad polskim samochodem elektrycznym ma być wykorzystywany potencjał Sieci Badawczej Łukasiewicz. Tworzą ją 33 instytuty w całej Polsce, które prowadzą badania m.in. nad innowacyjnymi środkami transportu, magazynowaniem i przetwarzaniem energii (ogniwa paliwowe, superkondensatory, baterie i akumulatory), a także doborem, implementacją i konfiguracją napędu elektrycznego.(

WIDEO - Będę rekomendował przedłużenie obostrzeń do 17 stycznia - Niedzielski Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/ PAP