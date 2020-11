Drive Market. Zakupy bez wysiadania z auta

Do rozwoju takiej formy handlu przyczyniają się ograniczenia nakładane na handel w związku z pandemią. Sklepu sprzedającego towary z okienka nie dotyczą limity osób mogących przebywać jednocześnie we wnętrzu.

Sklep Drive Thru działa na takiej samej zasadzie jak restauracja szybkiej obsługi. Klient podjeżdżając do okienka, bez wysiadania z auta, składa zamówienie i dostaje potrzebne towary.

Jak w barze szybkiej obsługi

- Wpadłem na to, by może to zrobić tak jak McDonald's robi, gdzieś ta myśl tam była - mówił w Polsat News Józef Szulewski, właściciel sklepu. Dodał, że po tym, jak podzielił się pomysłem ze wspólnikiem, ten "podchwycił to".

- To jest naprawdę dobry pomysł. Czas na to i społeczeństwo dojrzało do tergo, aby robić zakupy w ten sposób - wyjaśnił przedsiębiorca.

Sklep w Sejnach to pierwszy tego rodzaju market w regionie. Temu rozwiązaniu sprzyja sytuacja epidemii i poszukiwanie przez klientów bezpiecznych form robienia zakupów.

